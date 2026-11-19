Se volete festeggiare l'uscita di GTA VI e avete soldi (tanti soldi) da spendere, sappiate che il marchio di lusso Caviar ha realizzato un'edizione speciale del Galaxy Z Fold8 . Si tratta di una personalizzazione ispirata agli hotel in stile Art Déco che costeggiano Ocean Drive, a Miami, caratterizzata da una doppia placcatura in oro 24 carati e da un prezzo decisamente fuori dal comune.

Uno smartphone dedicato a GTA 6

Caviar è un marchio specializzato in personalizzazioni di lusso e ha presentato l'edizione Ocean Drive dedicata alla serie Galaxy Z Fold8. Oltre alle caratteristiche già descritte, lo smartphone sfoggia motivi geometrici e contorni ondulati, con al centro il simbolo del livello di ricercato a sei stelle. La doppia placcatura in oro 24 carati contribuisce a rendere questa versione ancora più esclusiva.

Non è la prima volta che l'azienda realizza edizioni speciali ispirate al mondo del cinema: in passato ha infatti proposto personalizzazioni dedicate a personaggi come Joker, Don Corleone e Tony Montana. Insomma, se siete fan di GTA VI e avete un portafogli talmente pieno da non sapere come spendere i vostri soldi, preparatevi a sborsare almeno 11.560 dollari per il modello da 256 GB.

Se invece puntate alle versioni con maggiore spazio di archiviazione, il prezzo sale a 11.920 dollari per quella da 512 GB e arriva a 12.270 dollari per il modello da 1 TB. Insomma, prezzi davvero alla portata di tutti, no?