Quando, nelle scorse ore, sono state rese note le nomination per i The Game Awards di quest'anno, c'è stato un ritornello che di sicuro avete notato: molti appassionati si domandavano come fosse possibile trovare GTA 6 come candidato in numerose categorie, considerando che il gioco in quel momento - e all'apertura dei voti del pubblico - non era ancora uscito.

Nominare i migliori

Togliamo subito un dubbio: come funzionano le nomination. Potete leggerlo anche nelle FAQ sul sito ufficiale dei The Game Awards, ma agevoleremo la cosa con un riassunto. Ogni anno, le realtà che fanno parte della giuria internazionale, Multiplayer.it compresa, inviano agli organizzatori le proposte per i giochi da candidare nelle varie categorie. Di solito, in caso di riviste online, i singoli membri della redazione esprimono le loro preferenze, si fa la somma e si inviano come candidati i giochi che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Considerando che la stampa ha spesso accesso ai giochi prima della loro uscita pubblica, poiché vengono inviati a scopo di recensione, può capitare che vengano inclusi in queste nomination anche titoli che per il pubblico non sono ancora arrivati.

Di solito, le scadenze per l'invio delle nomination cadono intorno ai primi giorni di novembre, con poi una finestra "cuscinetto" nei giorni successivi, che permette di effettuare modifiche in caso di nuove uscite, o se semplicemente i giurati hanno cambiato idea. In pratica, insomma, si riesce a nominare con cognizione di causa tutto quello che arriva prima dei primi giorni di novembre. Il resto è compresso tra le date necessarie alla logistica della kermesse.

GTA 6 si è incastrato tra le scadenze dei TGA 2026 per un pelo

Tuttavia, il caso di GTA 6 è ancora più interessante, perché se da un lato è vero che i recensori avevano già in mano il gioco quando è stato nominato, lo è anche che i voti coinvolgevano molte più persone di quelle che ci stavano giocando. Per fare un esempio banale: se una testata con 50 redattori è coinvolta nella giuria e il gioco lo stanno giocando in 3, gli altri 47 esprimono le loro nomination o basandosi su ciò che di quel gioco sanno dai colleghi che lo stanno recensendo, o in base alle loro aspettative. "Credo che sarà forte in questo o quest'altro aspetto" diventa così una motivazione per la propria preferenza - che poi, come detto, viene sommata a quella di tutti gli altri, per evincere quelle complessive sottoposte ai The Game Awards. Per GTA 6, le recensioni di queste ore (si parla di una media di 99/100 nel momento in cui scriviamo) ci hanno detto che praticamente è stato un non-problema. Il fatto che abbia ricevuto tante nomination anche mentre molti non potevano averci ancora messo le mani è stata solo una previsione corretta, probabilmente. Sarebbe stato diverso se avessimo scoperto che era un gioco sotto le aspettative e forse lì ci si sarebbe posti il problema. Peraltro, è successo qualcosa di simile anche con il remake di Ocarina of Time, dal momento che la prima tornata di votazioni per le nomination è arrivata quando solo i recensori sotto embargo avevano in mano il gioco. Ovvio che di Ocarina of Time, essendo un remake così fedele, conoscevamo già contenuti e idee, ma tutti gli aspetti specifici del rifacimento rimanevano comunque da vedere.

Ed è indubbio che parliamo solo di nomination: se un gioco viene candidato e poi, al momento delle votazioni (in cui è uscito per tutti) si rivela deludente, i premi non li vincerà comunque. Tuttavia, anche solo le nomination sono uno strumento di marketing importante per i produttori e distributori di videogiochi.

Cosa sarebbe successo se, anziché a un titolo con 99/100 di media, le nomination sulla fiducia (che in questo caso ci sono state per forza, perché costrette dalle scadenze dei TGA) fossero andate a qualsiasi altro gioco poi non all'altezza? O, meglio ancora: cosa sarebbe successo se l'anno scorso il premiatissimo Clair Obscur: Expedition 33 fosse uscito nella stessa finestra di GTA 6? Sarebbe stato nominato sulla fiducia a sua volta? Personalmente, penso proprio di no. E questo lo avrebbe portato a non essere candidato e magari a non vincere niente - solo perché era uscito nella data sbagliata. Un paradosso, dato che invece uscendo in quella "giusta" ha avuto modo di essere scoperto e amato, e ha fatto incetta di premi. Se preferite, abbiamo un esempio concreto nel 2022: Pentiment venne acclamato, ma non venne mai nominato perché, pur rientrando nelle scadenze dei TGA di quell'anno, di fatto non era stato ancora giocato. Sono esempi che, più che mai, evidenziano una criticità con cui i The Game Awards continuano a non volersi confrontare: non puoi premiare i giochi dell'anno solare se prima non lasci finire l'anno solare.