Quando, nelle scorse ore, sono state rese note le nomination per i The Game Awards di quest'anno, c'è stato un ritornello che di sicuro avete notato: molti appassionati si domandavano come fosse possibile trovare GTA 6 come candidato in numerose categorie, considerando che il gioco in quel momento - e all'apertura dei voti del pubblico - non era ancora uscito.
Quello di GTA 6 è un caso specifico particolare (che parzialmente si accompagna a quello del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, come vedremo), che però mette in luce una criticità atavica della kermesse di Geoff Keighley: il fatto che i premi vengano votati e assegnati mentre l'anno a cui fanno riferimento è ancora in corso.
Nominare i migliori
Togliamo subito un dubbio: come funzionano le nomination. Potete leggerlo anche nelle FAQ sul sito ufficiale dei The Game Awards, ma agevoleremo la cosa con un riassunto. Ogni anno, le realtà che fanno parte della giuria internazionale, Multiplayer.it compresa, inviano agli organizzatori le proposte per i giochi da candidare nelle varie categorie. Di solito, in caso di riviste online, i singoli membri della redazione esprimono le loro preferenze, si fa la somma e si inviano come candidati i giochi che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Considerando che la stampa ha spesso accesso ai giochi prima della loro uscita pubblica, poiché vengono inviati a scopo di recensione, può capitare che vengano inclusi in queste nomination anche titoli che per il pubblico non sono ancora arrivati.
Di solito, le scadenze per l'invio delle nomination cadono intorno ai primi giorni di novembre, con poi una finestra "cuscinetto" nei giorni successivi, che permette di effettuare modifiche in caso di nuove uscite, o se semplicemente i giurati hanno cambiato idea. In pratica, insomma, si riesce a nominare con cognizione di causa tutto quello che arriva prima dei primi giorni di novembre. Il resto è compresso tra le date necessarie alla logistica della kermesse.
Tuttavia, il caso di GTA 6 è ancora più interessante, perché se da un lato è vero che i recensori avevano già in mano il gioco quando è stato nominato, lo è anche che i voti coinvolgevano molte più persone di quelle che ci stavano giocando. Per fare un esempio banale: se una testata con 50 redattori è coinvolta nella giuria e il gioco lo stanno giocando in 3, gli altri 47 esprimono le loro nomination o basandosi su ciò che di quel gioco sanno dai colleghi che lo stanno recensendo, o in base alle loro aspettative. "Credo che sarà forte in questo o quest'altro aspetto" diventa così una motivazione per la propria preferenza - che poi, come detto, viene sommata a quella di tutti gli altri, per evincere quelle complessive sottoposte ai The Game Awards. Per GTA 6, le recensioni di queste ore (si parla di una media di 99/100 nel momento in cui scriviamo) ci hanno detto che praticamente è stato un non-problema. Il fatto che abbia ricevuto tante nomination anche mentre molti non potevano averci ancora messo le mani è stata solo una previsione corretta, probabilmente. Sarebbe stato diverso se avessimo scoperto che era un gioco sotto le aspettative e forse lì ci si sarebbe posti il problema. Peraltro, è successo qualcosa di simile anche con il remake di Ocarina of Time, dal momento che la prima tornata di votazioni per le nomination è arrivata quando solo i recensori sotto embargo avevano in mano il gioco. Ovvio che di Ocarina of Time, essendo un remake così fedele, conoscevamo già contenuti e idee, ma tutti gli aspetti specifici del rifacimento rimanevano comunque da vedere.
Ed è indubbio che parliamo solo di nomination: se un gioco viene candidato e poi, al momento delle votazioni (in cui è uscito per tutti) si rivela deludente, i premi non li vincerà comunque. Tuttavia, anche solo le nomination sono uno strumento di marketing importante per i produttori e distributori di videogiochi.
Cosa sarebbe successo se, anziché a un titolo con 99/100 di media, le nomination sulla fiducia (che in questo caso ci sono state per forza, perché costrette dalle scadenze dei TGA) fossero andate a qualsiasi altro gioco poi non all'altezza? O, meglio ancora: cosa sarebbe successo se l'anno scorso il premiatissimo Clair Obscur: Expedition 33 fosse uscito nella stessa finestra di GTA 6? Sarebbe stato nominato sulla fiducia a sua volta? Personalmente, penso proprio di no. E questo lo avrebbe portato a non essere candidato e magari a non vincere niente - solo perché era uscito nella data sbagliata. Un paradosso, dato che invece uscendo in quella "giusta" ha avuto modo di essere scoperto e amato, e ha fatto incetta di premi. Se preferite, abbiamo un esempio concreto nel 2022: Pentiment venne acclamato, ma non venne mai nominato perché, pur rientrando nelle scadenze dei TGA di quell'anno, di fatto non era stato ancora giocato. Sono esempi che, più che mai, evidenziano una criticità con cui i The Game Awards continuano a non volersi confrontare: non puoi premiare i giochi dell'anno solare se prima non lasci finire l'anno solare.
I giochi dell'anno prima di fine anno
Se consultate le FAQ dei The Game Awards, potete trovare indicata chiaramente la data di "cut-off": si tratta della scadenza ultima per le uscite candidabili. Quest'anno, per poter essere candidabili a vincere, i giochi dovevano essere usciti entro il 20 novembre. GTA 6 ci è rientrato di un singolo giorno. Tutto quello che esce dopo va a slittare nei nominabili per l'anno successivo: il controverso lancio di Cyberpunk 2077, avvenuto il 10 dicembre 2020, slittò all'edizione del 2021, dove fu candidato a Best RPG e a Best Score and Music, per capirci. Ma anche altri giochi, come ad esempio Super Smash Bros. Ultimate, con la loro uscita di dicembre slittarono nell'edizione seguente.
Di solito, i The Game Awards avevano imposto la scadenza per l'uscita dei giochi candidabili circa a metà novembre: cadeva sempre nel venerdì della settimana 46 dell'anno solare. Nel 2024, per evitare che arrivasse troppo presto (quel venerdì sarebbe stato il 15 novembre), si decise di slittare e, da allora, si parla del venerdì della settimana 47. Solo che nell'anno di settimane ce ne sono 52. Ovvero più di un mese.
Se da un lato è vero che moltissimi publisher cercano di concentrare le uscite prima della metà di novembre, nel tentativo di sfruttare il traino commerciale del Black Friday e delle festività, lo è anche che non è una regola: sono capitati casi di giochi interessanti che sono usciti solo a dicembre o a fine novembre. Poco male, si potrebbe dire: possono essere sempre candidati l'anno successivo. Vero - ma a metà.
In un'industria come questa, che vive di hype, è difficilissimo rimanere nell'immaginario della critica, dei consumatori e della kermesse stessa a un anno di distanza dalla propria uscita. Il rischio è che un gioco non venga più votato non per la sua effettiva qualità, ma perché "ormai è passato tempo" e non è più oggetto di grandi discussioni. Non dovrebbe accadere, poiché andrebbero premiati sempre i migliori e non i migliori a far parlare di sé, ma se il "far parlare di sé" fosse un fattore (e lo è, non nascondiamoci dietro un dito), in quel caso anche quel parametro cambierebbe in "far parlare di sé nel lungo periodo". Che è un'altra cosa.
La soluzione sarebbe far slittare i The Game Awards, un po' come gli Oscar cinematografici a cui tanto guardano, fino all'anno successivo: un evento magari a gennaio o a febbraio, che includa interamente l'anno solare a cui i premi fanno riferimento. Nessuna esclusione dei giochi usciti, nessun caso di nomination in cui solo pochi recensori hanno già le mani sul gioco - fenomeno di cui peraltro solo IP già rilevanti possono godere.
E, oltretutto, anche nessun caso di voto del pubblico che a sua volta si apre prima che abbia giocato qualcosa: il voto degli appassionati conta per il 10% nelle vittorie finali, ma chi ha già votato subito dopo l'apertura del 17 novembre come ha potuto farlo, con GTA 6 che usciva solo il 19? È un controsenso che mina alla base l'attendibilità del premio. Ed è già un premio complicato, intendiamoci: non tutti i giocatori e non tutti i giurati hanno davvero giocato tutto in tutto e per tutto, sarebbe umanamente impossibile. Ma, con il problema delle date d'uscita, non solo presti il fianco a questa debolezza, ma la rendi inevitabile: stai letteralmente raccogliendo voti con una visione parziale, perché non può essere altrimenti.
Chiaramente, spostare l'evento avrebbe dei costi: il tempo dei bilanci, un po' per tutti, è quello della fine dell'anno, ed è anche quello in cui siamo più disposti a spendere. A regalarci per Natale un gioco che è stato molto premiato, ad esempio, o a prenotarne uno che è stato annunciato tra un Award e l'altro sul palco di Geoff Keighley. A febbraio non sarebbe la stessa cosa.
Solo che, a quel punto, dobbiamo decidere se i The Game Awards sono "gli Oscar dei videogiochi" o una vetrina per vendere nuove copie. Tenerlo come l'odierna via di mezzo fa benissimo la seconda cosa, ma toglie un (bel) po' di dignità alla prima, che per come i TGA si presentano invece dovrebbe essere la più importante.