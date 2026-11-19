In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Digimon Story Time Strangers per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 69,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un GDR dedicato all'universo dei Digimon
Come anticipato, si tratta di un GDR basato sull'addestramento dei digimon. Potrai affrontare quindi combattimenti a turni e usufruire di innumerevoli opzioni di personalizzazione. Inoltre, il gioco gode di una narrazione intrigante e di un'ottima longevità, quindi potrai trascorrere diverse ore all'insegna del divertimento, collezionando più di quattrocento Digimon, alcuni dei quali possono essere anche cavalcati. Troverai tanti ambienti esplorabili, ma sappi che tecnicamente sembra già datato e il sistema di combattimento è abbastanza semplice.
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