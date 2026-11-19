In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile il monitor QD-OLED Philips Evnia da 27" a 339 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 389 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Immagini fluide e gameplay immersivi
Questo monitor nella colorazione bianca utilizza un pannello QD-OLED con risoluzione 2560 x 1440. La frequenza di aggiornamento è di 240 Hz, con un tempo di risposta di soli 0.03 ms, per offrirti un'esperienza di gioco altamente fluida e immersiva. Lato connettività sono presenti due porte HDMI 2 e una DP. Inoltre, il monitor è compatibile con G-Sync, per migliorare ulteriormente la tua esperienza di gioco offrendoti immagini ancora più fluide e senza stuttering.
Nel complesso, quindi, è un buon monitor ideale per goderti i tuoi videogiochi preferiti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.