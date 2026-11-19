Il Black Friday di Amazon propone uno sconto sulla MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition, la console portatile da gaming basata su Windows 11 che permette di accedere ai propri giochi PC anche lontano dalla scrivania. Il modello con processore Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB è disponibile a 1.199,00 € invece di 1.299,00 € , con una riduzione dell'8% e un risparmio complessivo di 100 €. Se state cercando un dispositivo portatile per giocare ai vostri titoli PC preferiti, potete acquistarlo tramite questo link oppure attraverso il box qui sotto. La promozione riguarda la Glacier Blue Edition della MSI Claw 8 AI+ , nella configurazione A2VM-265IT, caratterizzata da una particolare colorazione azzurra e da una dotazione hardware pensata per il gaming portatile. Il bundle comprende anche la custodia Claw Travel Case , utile per trasportare la console e proteggerla durante gli spostamenti. Il dispositivo utilizza Windows 11 Home, consentendo di installare e utilizzare diversi launcher e servizi di gioco disponibili su PC, come Steam, Xbox e altri negozi digitali. Ricordiamo che prezzi e disponibilità possono variare durante il Black Friday, anche in base alle scorte disponibili.

Un display da 120 Hz e la potenza di Intel Core Ultra 7 per giocare ovunque

La MSI Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition monta un processore Intel Core Ultra 7 258V, appartenente alla famiglia Lunar Lake, con 8 core e una frequenza massima fino a 4,8 GHz. La CPU è affiancata dalla grafica integrata Intel Arc, progettata per gestire videogiochi moderni sfruttando anche tecnologie di upscaling come Intel XeSS nei titoli compatibili. La configurazione comprende 32 GB di memoria LPDDR5X e un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, che offre spazio per installare numerosi giochi e applicazioni. Il display touchscreen da 8 pollici presenta una risoluzione FHD+ di 1920 x 1200 pixel, un rapporto d'aspetto 16:10 e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, con supporto alla frequenza variabile per migliorare la fluidità e ridurre gli effetti di tearing durante le sessioni di gioco.

La console integra inoltre una batteria da 80 Wh, pensata per offrire una buona autonomia anche durante l'utilizzo lontano da una presa elettrica, sebbene la durata effettiva dipenda dal gioco e dalle impostazioni di consumo. La dotazione comprende controlli analogici con sensori a effetto Hall, pulsanti posteriori programmabili e un sistema di raffreddamento dedicato, oltre a connessioni Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Grazie a Windows 11, è possibile utilizzare il dispositivo anche per navigare, riprodurre contenuti multimediali e svolgere attività tipiche di un computer.