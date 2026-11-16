EA Sports FC 27 è in offerta su Amazon Italia per il Black Friday: sconti fino al 47% su PS5, Xbox e Switch 2

Le offerte del Black Friday sono già iniziate su Amazon Italia e tra i videogiochi in promozione troviamo EA Sports FC 27, disponibile a prezzo ridotto nelle edizioni fisiche per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2. Le versioni PS5 e Xbox beneficiano di uno sconto del 41%, mentre quella per la console Nintendo raggiunge il 47% di sconto. Si tratta di un'occasione interessante per acquistare il nuovo capitolo calcistico di Electronic Arts senza attendere il Black Friday vero e proprio.

Le tre edizioni sono acquistabili separatamente, con prezzi e sconti differenti a seconda della piattaforma. Ecco i collegamenti diretti alle offerte (oppure, se volete, potete cliccare qui per acquistare la versione PS5, Xbox o Nintendo Switch 2):