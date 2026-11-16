EA Sports FC 27 è in offerta su Amazon Italia per il Black Friday: sconti fino al 47% su PS5, Xbox e Switch 2

Le offerte del Black Friday sono già iniziate su Amazon Italia e tra i videogiochi in promozione troviamo EA Sports FC 27, disponibile a prezzo ridotto nelle edizioni fisiche per PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2. Le versioni PS5 e Xbox beneficiano di uno sconto del 41%, mentre quella per la console Nintendo raggiunge il 47% di sconto. Si tratta di un'occasione interessante per acquistare il nuovo capitolo calcistico di Electronic Arts senza attendere il Black Friday vero e proprio.
Le tre edizioni sono acquistabili separatamente, con prezzi e sconti differenti a seconda della piattaforma. Ecco i collegamenti diretti alle offerte (oppure, se volete, potete cliccare qui per acquistare la versione PS5, Xbox o Nintendo Switch 2):
Un'occasione per recuperare il nuovo capitolo calcistico
EA Sports FC 27 prosegue la serie calcistica di Electronic Arts, proponendo un'esperienza dedicata agli appassionati di calcio che vogliono affrontare partite con le proprie squadre preferite, costruire una formazione competitiva oppure dedicarsi alle modalità di gioco individuali e online.
Tra le tre promozioni, Nintendo Switch 2 presenta lo sconto percentuale maggiore, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X condividono una riduzione del 41%. La scelta dipende quindi soprattutto dalla piattaforma posseduta e dalle proprie abitudini di gioco.