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EA Sports FC 27 per PS5 è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo il gioco EA Sports FC 27 per PS5, spedito dall'Italia e a prezzo scontato. Utilizza i nostri codici per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/11/2026
EA Sports FC 27
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Su AliExpress è attualmente disponibile EA Sports FC 27 per PS5 a 64,31 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, ma con il codice ITAFF06 potrai risparmiare 6 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le novità del gioco

FC 27 introduce una serie di novità ed esperienze che ti permetteranno di vivere il calcio dentro e fuori dal campo. Ad esempio The Grounds è uno spazio dedicato al gioco e alla possibilità di esprimere il proprio stile, mentre in Clubs potrai scendere in campo insieme agli amici. Il gameplay è stato complessivamente migliorato per offrirti un'esperienza più godibile e maggiore controllo durante ogni azione, dai calci d'angolo dinamici a un'intelligenza offensiva migliorata.

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Rappresenta quindi un passo avanti rispetto allo scorso capitolo, con Ultimate Team sempre più grande e modalità divertenti. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di EA Sports FC 27.

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