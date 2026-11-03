EA Sports FC 27 per PS5 è in sconto su AliExpress: risparmia con i nostri codici

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Le novità del gioco

FC 27 introduce una serie di novità ed esperienze che ti permetteranno di vivere il calcio dentro e fuori dal campo. Ad esempio The Grounds è uno spazio dedicato al gioco e alla possibilità di esprimere il proprio stile, mentre in Clubs potrai scendere in campo insieme agli amici. Il gameplay è stato complessivamente migliorato per offrirti un'esperienza più godibile e maggiore controllo durante ogni azione, dai calci d'angolo dinamici a un'intelligenza offensiva migliorata.

Rappresenta quindi un passo avanti rispetto allo scorso capitolo, con Ultimate Team sempre più grande e modalità divertenti. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di EA Sports FC 27.