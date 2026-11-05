Il tablet Xiaomi Redmi Pad 2 costa pochissimo su AliExpress: buone prestazioni e ottima autonomia

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Immagini nitide e ottima autonomia

Questo tablet è dotato di display cristallino da 2,5 K e 11 pollici e supporta 1,07 miliardi di colori. Ciò si traduce in immagini dai contenuti ricchi e brillanti, con una frequenza di aggiornamento a 90 Hz e funzione di dimming DC per ridurre lo sfarfallio e offrire il massimo comfort. La batteria ha un'ottima capacità di 9000 mAh per offrire una buona autonomia e un'esperienza senza interruzioni.

Inoltre, il dispositivo è alimentato dal MediaTek Helio G100-Ultra, che offre buone prestazioni e un utilizzo fluido e coinvolgente. Ricordiamo che i codici tendono a terminare velocemente e che lo sconto PayPal non è sempre disponibile, quindi ti suggeriamo di approfittarne.