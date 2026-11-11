Terrore a Raccoon City: Resident Evil 2 per PC Steam scontato dell'81% su Instant Gaming

Se cercate uno dei vertici del survival horror moderno, su Instant Gaming è possibile acquistare Resident Evil 2 (Biohazard RE:2) per PC (Steam) a una cifra irrisoria . Il listino ufficiale ammonta a 40 euro, ma lo store applica un ribasso a catalogo dell'84%, esponendo un valore netto di 6,39 euro. Aggiungendo l'IVA al 22%, la cifra richiesta per l'acquisto sale a 7,80 euro, importo che fissa lo sconto effettivo all'81% e vi garantisce un risparmio reale di 32,20 euro. Per riscattare la chiave digitale e iniziare il download, potete fare riferimento al box dedicato o al link all'offerta qui .

Fuga dalla centrale di polizia e incubi biologici: il remake Capcom su Steam

La vicenda vi catapulta a Raccoon City nel settembre del 1998, nel pieno del collasso urbano scatenato dalla diffusione del letale Virus T sviluppato dalla Umbrella Corporation. La campagna si sdoppia seguendo le strade parallele di due protagonisti: la matricola della polizia Leon S. Kennedy, arrivato in città per il suo primo giorno di servizio, e la studentessa Claire Redfield, decisa a ritrovare il fratello Chris. Rifugiatisi all'interno del monumentale commissariato di polizia della contea, un ex museo d'arte pieno di passaggi segreti e stanze sbarrate, i due dovranno farsi strada tra corridoi allagati, uffici devastati e mostruosità mutate.

Il gameplay abbandona le inquadrature fisse dell'originale a favore di una visuale in terza persona sopra la spalla, conservando però intatta la tensione asfissiante del survival horror d'annata. Le munizioni sono scarse, gli zombi assorbono molteplici colpi prima di cadere e l'inventario a slot limitati costringe a valutare continuamente cosa portare con sé e cosa lasciare nei bauli di sicurezza. La progressione alterna scontri a distanza ravvicinata alla risoluzione di enigmi logici con statue, medaglioni e circuiti elettrici, incentivando l'esplorazione meticolosa delle stanze per trovare chiavi tematiche e componenti per potenziare pistole, fucili a pompa e lanciagranate. La struttura a scenari incrociati permette inoltre di affrontare una seconda run con armi, percorsi e sequenze narrative differenti per sbloccare il vero finale della storia.

Il motore proprietario RE Engine restituisce una resa grafica cruda e fotorealistica, con una gestione fisica dei danni che reagisce punto per punto ai proiettili e un sistema di illuminazione volumetrica che esalta il buio dei corridoi illuminati solo dal fascio della torcia. L'edizione proposta è la Standard Edition, contenente l'esperienza narrativa completa per giocatore singolo. Riscattando il codice su Steam, il gioco si integra nella libreria, con pieno supporto ai 60 fotogrammi al secondo (e oltre), risoluzioni fino al 4K, salvataggi cloud, obiettivi della piattaforma Valve e configurazione completa sia per mouse e tastiera sia per i controller PC.