iPad Air con display OLED potrebbe arrivare tra pochi mesi: cosa sappiamo finora

Per quanto riguarda le possibili specifiche tecniche, il tablet dovrebbe integrare un pannello OLED con frequenza di aggiornamento a 60 Hz . Non sembrerebbe invece previsto il Face ID, con Apple che potrebbe continuare ad affidarsi al sensore Touch ID per l'autenticazione biometrica. Stando alle informazioni emerse finora, la produzione di massa dei pannelli dovrebbe iniziare tra la fine del 2026 e il mese di gennaio 2027, in vista del possibile lancio commerciale previsto per i primi mesi dell'anno successivo.

Secondo quanto riportato da DigiTimes , il nuovo iPad Air con display OLED dovrebbe arrivare nella prima metà del 2027 , probabilmente entro il mese di marzo. Non si tratta di un'ipotesi del tutto nuova: indiscrezioni simili erano già emerse in passato e il nuovo rapporto sembra quindi rafforzare questa previsione.

Qualche compromesso rispetto alla gamma Pro

Non è ancora chiaro se il prossimo iPad Air supporterà la tecnologia ProMotion, ma al momento questa possibilità sembra piuttosto remota. I modelli Air dovrebbero infatti adottare pannelli LTPS a singolo strato, una soluzione meno avanzata rispetto ai pannelli LTPO a doppio strato utilizzati sulla gamma iPad Pro. Il passaggio alla tecnologia OLED garantirebbe comunque diversi vantaggi sul fronte della qualità visiva, anche se potrebbero esserci alcuni compromessi, in particolare per quanto riguarda la luminosità massima.

Ricordiamo che gli attuali iPad Air utilizzano display LCD Liquid Retina che, pur offrendo una buona resa delle immagini, non possono raggiungere gli stessi livelli di contrasto e qualità dei pannelli OLED. Resta quindi da capire quali saranno le caratteristiche definitive del prossimo modello e se l'introduzione della nuova tecnologia comporterà anche un eventuale aumento del prezzo di vendita.