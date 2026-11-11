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La console Nintendo Switch 2 costa 347 € su AliExpress: l'offerta è valida per un periodo limitato

Tra le offerte di AliExpress, in occasione del Single's Day, troviamo la console Nintendo Switch 2 a prezzo scontato. Assicurati di utilizzare le seguenti promozioni per risparmiare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/11/2026
Nintendo Switch 2

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 427,68 €, ma con il codice ITD1160 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare altri 20 € (lo sconto da 45 € non è più disponibile). Ciò significa che in totale spenderai 347,68 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Si tratta delle offerte Single's Day di AliExpress, valide per un periodo limitato. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza coinvolgente

La console è dotata di un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Garantisce inoltre una stabilità potenziata in modalità TV, oltre a caricamenti più rapidi per un'esperienza altamente dinamica. Questo prodotto introduce diversi miglioramenti per offrirti un gameplay ancora più coinvolgente. A contribuire sono anche i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.

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Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Qui puoi trovare la nostra recensione della console Nintendo Switch 2.

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