La console Nintendo Switch 2 costa 347 € su AliExpress: l'offerta è valida per un periodo limitato

Su AliExpress è attualmente disponibile la console Nintendo Switch 2 a 427,68 €, ma con il codice ITD1160 potrai risparmiare altri 60 €. Non è tutto, perché con lo sconto PayPal potrai risparmiare altri 20 € (lo sconto da 45 € non è più disponibile). Ciò significa che in totale spenderai 347,68 € . Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Un'esperienza coinvolgente

La console è dotata di un display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Garantisce inoltre una stabilità potenziata in modalità TV, oltre a caricamenti più rapidi per un'esperienza altamente dinamica. Questo prodotto introduce diversi miglioramenti per offrirti un gameplay ancora più coinvolgente. A contribuire sono anche i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida.

Ricordiamo che le offerte sono valide per un periodo limitato e i prezzi potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici sono particolarmente richiesti e tendono a non essere più disponibili dopo poco tempo, quindi ti suggeriamo di approfittarne. Qui puoi trovare la nostra recensione della console Nintendo Switch 2.