Il Singles' Day di AliExpress parte a mezzanotte: ecco tutti i nuovi codici sconto da riscattare

Il Singles' Day di AliExpress sta per iniziare e, come ogni anno, porta con sé una nuova serie di offerte e codici promozionali per risparmiare sugli acquisti. La campagna prenderà il via alla mezzanotte dell'11 novembre e proseguirà fino alle 23:59 del 18 novembre 2026, con sconti che potranno raggiungere gli 80 € a seconda dell'importo speso.

Attenzione, però: tutti i codici sconto verranno sostituiti da una nuova selezione di coupon, disponibili sia sul sito che sull'applicazione di AliExpress, che vi elenchiamo qui sotto. Come sempre, le promozioni saranno soggette a disponibilità limitata, quindi alcuni codici potrebbero esaurirsi prima della conclusione dell'evento.