Il Singles' Day di AliExpress parte a mezzanotte: ecco tutti i nuovi codici sconto da riscattare

Il Singles' Day di AliExpress sta per iniziare e, come ogni anno, porta con sé una nuova serie di offerte e codici promozionali per risparmiare sugli acquisti. La campagna prenderà il via alla mezzanotte dell'11 novembre e proseguirà fino alle 23:59 del 18 novembre 2026, con sconti che potranno raggiungere gli 80 € a seconda dell'importo speso.
Attenzione, però: tutti i codici sconto verranno sostituiti da una nuova selezione di coupon, disponibili sia sul sito che sull'applicazione di AliExpress, che vi elenchiamo qui sotto. Come sempre, le promozioni saranno soggette a disponibilità limitata, quindi alcuni codici potrebbero esaurirsi prima della conclusione dell'evento.
Tutti i nuovi codici sconto del Singles' Day
A partire dalle 00:00 dell'11 novembre sarà possibile utilizzare sette nuovi codici promozionali, ciascuno associato a una soglia minima di spesa. Gli sconti partono da 3 € per gli acquisti di almeno 18 €, arrivando fino a 80 € per gli ordini più consistenti.
Ecco l'elenco completo dei coupon da riscattare durante il Singles' Day:
- ITD1103 - 3 € di sconto su un acquisto minimo di 18 €
- ITD1106 - 6 € di sconto su un acquisto minimo di 39 €
- ITD1114 - 14 € di sconto su un acquisto minimo di 79 €
- ITD1125 - 25 € di sconto su un acquisto minimo di 149 €
- ITD1145 - 45 € di sconto su un acquisto minimo di 259 €
- ITD1160 - 60 € di sconto su un acquisto minimo di 349 €
- ITD1180 - 80 € di sconto su un acquisto minimo di 469 €
I coupon saranno disponibili fino al 18 novembre alle 23:59, salvo esaurimento anticipato. Per utilizzarli basterà inserire il codice corrispondente durante la fase di pagamento, verificando che il valore dell'ordine raggiunga la soglia minima richiesta.
Ulteriori sconti per chi paga con PayPal
Le novità non finiscono qui, perché AliExpress ha confermato anche il ritorno delle promozioni dedicate ai pagamenti con PayPal, che saranno attivate a partire dalla mezzanotte dell'11 novembre.
In questo caso sono previste tre differenti soglie di spesa:
- 10 € di sconto su un acquisto minimo di 99 €
- 20 € di sconto su un acquisto minimo di 199 €
- 45 € di sconto su un acquisto minimo di 299 €
Si tratta di un'ulteriore opportunità di risparmio per chi intende approfittare delle offerte del Singles' Day. Ricordiamo infine che le promozioni saranno disponibili per un periodo limitato e che la disponibilità dei codici potrebbe variare durante l'evento. Vi terremo aggiornati sulle offerte più interessanti che emergeranno nel corso del Singles' Day.