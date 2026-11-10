Perché GTA 6 non gira a 60 fps su PS5 Pro? Il ray tracing non c'entra, a quanto pare

Molti utenti si chiedono come mai GTA 6 non riesca a girare a 60 fps neppure su PS5 Pro: a quanto pare la risposta è molto semplice e non è legata all'impiego del ray tracing.

Perché GTA 6 non gira a 60 fps su PS5 Pro? Molti utenti se lo stanno chiedendo, in particolare quelli che nell'attesa del nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games hanno deciso di acquistare la più potente console attualmente sul mercato. La speranza era chiaramente quella di godere di un frame rate superiore ai 30 fotogrammi al secondo già annunciati per le versioni PS5 e Xbox Series X|S, ma le ultime notizie ufficiali dicono altro e deludono queste aspettative. Su PlayStation 5 Pro sarà infatti possibile ammirare l'ambientazione di Grand Theft Auto VI a una risoluzione più alta e con ombre in ray tracing, ma nulla più di questo: migliorerà la fedeltà visiva dell'esperienza, mentre le prestazioni resteranno fondamentalmente identiche. GTA 6 girerà a 30 FPS su console: Rockstar conferma anche alcune migliorie per PS5 Pro Come mai? Il canale YouTube RedGamingTech ha provato a spiegare le ragioni tecniche di questa scelta, che nel caso del titolo Rockstar si intrecciano con strategie commerciali che abbiamo già visto all'opera in passato, e che anche stavolta di certo funzioneranno alla grande.

Non c'entra il ray tracing Sappiamo che i fan di GTA 6 sono divisi sulla mancanza di una modalità a 60 fps, ma queste limitazioni non dipendono dall'impiego del ray tracing, come alcuni pensano: "Il ray tracing aumenta leggermente il carico di lavoro sulla CPU, ma questo carico non è proporzionale a quello sulla GPU", ha spiegato RedGamingTech. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Ribadendo dettagli già illustrati nelle scorse ore da altri addetti ai lavori, lo youtuber ha ricordato che "Le CPU delle attuali console sono versioni depotenziate delle Zen 2 e l'open world di GTA 6 è semplicemente troppo impegnativo per loro." "Fisica, IA, codice e, sì, anche i thread dedicati al rendering (compresi quelli relativi alle tradizionali operazioni affidate alla GPU) sono soltanto una parte del problema. Il mondo di GTA 6 è assolutamente ENORME: tutti quei PNG e i diversi sistemi di gioco sono costantemente in esecuzione e mettono a dura prova i processori. In realtà, il punto è tutto qui."