GTA 6 sembra supportare AMD FSR 4.1.2 su Xbox Series X|S

Dal datamining effettuato sul preload di GTA 6 emerge anche la possibilità che il gioco supporti AMD FSR 4.1.2 su Xbox Series X|S, la nuova versione della tecnologia di upscale che è stata recentemente introdotta anche nell'ambito delle console Microsoft.

La questione è tutta da verificare, ma sempre in base a quanto riferito dal solito leaker Tex2, tra i file del codice del gioco che è disponibile in preload da oggi sono emersi degli indizi che sembrano indicare il supporto per tale tecnologia, appena integrata anche nel kit di sviluppo di Xbox Series X|S come è stato annunciato in questi giorni.

Si trata in particolare di due file relativi a librerie, ovvero amd_fidelityfx_loader_xbox.dll e amd_fidelityfx_upscaler_xbox.dll che sembrano ricalcare il medesimo nome che Microsoft utilizza per l'integrazione di FSR 4.1.2 nel GDK, il kit di sviluppo per Xbox.