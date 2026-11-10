GTA 6 sembra supportare AMD FSR 4.1.2 su Xbox Series X|S

Dal datamining effettuato sul preload di GTA 6 emerge anche la possibilità che il gioco supporti AMD FSR 4.1.2 su Xbox Series X|S, la nuova versione della tecnologia di upscale che è stata recentemente introdotta anche nell'ambito delle console Microsoft.
La questione è tutta da verificare, ma sempre in base a quanto riferito dal solito leaker Tex2, tra i file del codice del gioco che è disponibile in preload da oggi sono emersi degli indizi che sembrano indicare il supporto per tale tecnologia, appena integrata anche nel kit di sviluppo di Xbox Series X|S come è stato annunciato in questi giorni.
Si trata in particolare di due file relativi a librerie, ovvero amd_fidelityfx_loader_xbox.dll e amd_fidelityfx_upscaler_xbox.dll che sembrano ricalcare il medesimo nome che Microsoft utilizza per l'integrazione di FSR 4.1.2 nel GDK, il kit di sviluppo per Xbox.
Fresco fresco d'integrazione
Questo ovviamente non rappresenta una conferma, ma è probabile che un gioco importante come GTA 6 possa fare da apripista all'utilizzo di AMD FSR 4.1.2 su Xbox Series X|S, considerando che la tecnologia in questione dovrebbe portare a notevoli miglioramenti in termini di qualità dell'immagine e performance sulle console Microsoft.
Il riferimento emerge guardando i nomi dei file utilizzati nel sample di FSR 4.1.2 per il kit di sviluppo di Xbox, con la documentazione che cita precisamente la libreria "amd_fidelityfx_loader_xbox.dll", facendo dunque pensare che anche GTA 6 utilizzi tale sistema.
Tuttavia, il singolo nome del file non sembra specificare quale versione dell'upscale AMD venga utilizzata, sebbene vista la novità del titolo in questione è possibile che si tratti proprio della nuova distribuzione.
GTA 6 a 30 fps su console, in attesa di altri dettagli
Come abbiamo visto, oggi Rockstar Games ha diffuso varie notizie riguardanti GTA 6, tra le quali anche la conferma che andrà a 30 fps su console, con alcuni miglioramenti su PS5 Pro dati dall'uso di PSSR e del ray tracing.
Eventualmente, la mancanza di riferimenti all'FSR 4 su Xbox potrebbe non essere indicativa della sua assenza effettiva, considerando che la comunicazione di Rockstar Games sulla versione del gioco per la console Microsoft risulta alquanto lacunosa dati gli accordi di marketing stretti con Sony.
In ogni caso, su questo fronte è almeno emersa l'interessante notizia del supporto per Xbox Cloud Gaming, che di fatto consentirà agli utenti di giocare a GTA 6 anche su Xbox One.