Burger King Italia lancia il menu di Magic The Gathering: porta-mazzo e bustine a tema Whopper

Un'inaspettata collaborazione gastronomica sta catturando l'attenzione della scena mondiale dei giochi di carte collezionabili. Burger King ha annunciato il lancio di uno speciale menu promozionale a tema Magic: The Gathering, arricchito da esclusivi accessori per giocatori e collezionisti. A rendere l'iniziativa un vero e proprio caso editoriale tra i fan è tuttavia la sua disponibilità territoriale: la promozione è infatti un'esclusiva assoluta per i punti vendita di Burger King Italia, senza alcuna indicazione su una possibile estensione ad altri mercati esteri.

Il "Great Gathering Bundle": dettagli dell'offerta e accessori a tema Whopper L'iniziativa prende il nome di The Great Gathering Bundle, un pasto speciale proposto al prezzo di 19,90€ e disponibile fino al 30 novembre. Il menu include patatine fritte, bibita e la possibilità di scegliere un panino tra tre opzioni: il Chicken Krispper, il classico Double Cheeseburger o l'alternativa a base vegetale Impossible Whopper. Great Gathering Bundle Al di là della proposta culinaria, il vero polo d'attrazione per gli appassionati risiede nei gadget ufficiali inclusi nel pacchetto. Ogni bundle comprende infatti: Un porta-mazzo rigido a tema Burger King.

Una confezione da 100 bustine protettive, quantitativo ideale per proteggere un mazzo del celebre formato Commander. Entrambi gli accessori sono personalizzati richiamando visivamente l'estetica del panino Whopper: un motivo ad anelli arancioni che simula il pane al sesamo, lo strato di carne alla griglia e i vari condimenti. Considerando che un deck box di buona fattura difficilmente si trova in commercio a cifre inferiori ai 20 euro/dollari, il prezzo del menù è ragionevole.