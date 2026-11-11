"Ma ci gira Doom?" Il meme diventa un libro che raccoglie tutti gli esperimenti fatti finora

Il meme sulle tante possibilità di giocare a Doom sta per diventare un libro, che raccoglie ovviamente tutti gli esperimenti provati finora e i successi raggiunti nel cercare di far funzionare il celebre sparatutto in prima persona di id Software su qualsiasi dispositivo elettronico esistente.
Il volume si intitola proprio "But Can It Run Doom?" Ovvero "Ma ci gira Doom?" Una scelta decisamente esplicita per far capire di cosa si tratti: è una raccolta di tutte le elaborazioni emerse negli ultimi 20 anni per cercare di far funzionare Doom su qualsiasi cosa.
Partita come sfida di abilità in termini di programmazione, la corsa all'utilizzo di Doom su qualsiasi dispositivo è diventata col tempo una sorta di sfoggio di capacità tecniche e artigianali sempre più complesse, fino a risultati incredibile.
Lanciato un Kickstarter
Tutti questi sforzi e questi impressionanti successi hanno ispirato la casa editrice indipendente Boss Fight Books a raccogliere le migliori sperimentazioni in un libro che si trova ora su Kickstarter alla ricerca del finanziamento in crowdfunding, con ottimi risultati. L'obiettivo principale era in effetti piuttosto modesto ed è stato centrato nel giro di poche ore: la richiesta di 4.478€ stata ampiamente superata da qualche centinaio di sostenitori, ma con altri 28 giorni prima della chiusura è probabile che vengano raggiunti ben altri risultati.
Il libro But Can It Run Doom? È curato da David L. Craddock, storico dei videogiochi e tra gli autori di Shovel Knight, mettendo insieme il culto del grande classico di id Software con le curiosità di una sfida nata direttamente all'interno della community e che ha coinvolto tante persone in tutto il mondo.
Con il supporto di Romero
Si tratta di un volume da 168 pagine ricco di illustrazioni, interviste e storie legate alle più folli applicazioni di Doom su dispositivi assolutamente non progettati per farlo girare, ma che in qualche modo lo fanno.
Con tanto di introduzione da parte di John Romero, il libro testimonia anche la volontà della stessa id Software di sfidare i giocatori a sfruttare il codice originale in maniera totalmente inaspettata.
"Attingendo a interviste originali, David L. Craddock racconta la storia di come alcuni ingegnosi appassionati di tecnologia siano riusciti a far funzionare Doom su un test di gravidanza, un paio di orecchini, una lampada Ikea, un campo di pecore di Minecraft, un bot di Twitter e molte altre piattaforme", si legge nella sinossi.
"Il libro è un inno alla creatività, all'ingegno e al lato migliore di Internet: quello in cui i creatori collaborano per condividere consigli e incoraggiamenti, spronandosi a vicenda a realizzare imprese un tempo ritenute impossibili".
Tanto per menzionare alcuni dei casi più recenti, ricordiamo che Doom gira su un multimetro da 30 dollari grazie a un controller per droni DJI, mentre in un altro caso un modder l'ha portato su VHS con una console FPGA.