"Ma ci gira Doom?" Il meme diventa un libro che raccoglie tutti gli esperimenti fatti finora

Partita come sfida di abilità in termini di programmazione, la corsa all'utilizzo di Doom su qualsiasi dispositivo è diventata col tempo una sorta di sfoggio di capacità tecniche e artigianali sempre più complesse, fino a risultati incredibile.

Il meme sulle tante possibilità di giocare a Doom sta per diventare un libro , che raccoglie ovviamente tutti gli esperimenti provati finora e i successi raggiunti nel cercare di far funzionare il celebre sparatutto in prima persona di id Software su qualsiasi dispositivo elettronico esistente .

Lanciato un Kickstarter

Tutti questi sforzi e questi impressionanti successi hanno ispirato la casa editrice indipendente Boss Fight Books a raccogliere le migliori sperimentazioni in un libro che si trova ora su Kickstarter alla ricerca del finanziamento in crowdfunding, con ottimi risultati. L'obiettivo principale era in effetti piuttosto modesto ed è stato centrato nel giro di poche ore: la richiesta di 4.478€ stata ampiamente superata da qualche centinaio di sostenitori, ma con altri 28 giorni prima della chiusura è probabile che vengano raggiunti ben altri risultati.

Il libro But Can It Run Doom? È curato da David L. Craddock, storico dei videogiochi e tra gli autori di Shovel Knight, mettendo insieme il culto del grande classico di id Software con le curiosità di una sfida nata direttamente all'interno della community e che ha coinvolto tante persone in tutto il mondo.