DOOM, scontro tra Sandy Petersen e John Romero sulle origini del Deathmatch: interviene anche John Carmack

La nascita del Deathmatch di DOOM e il suo ruolo nella diffusione del multiplayer competitivo sono tornati al centro di una discussione tra alcuni dei principali protagonisti della storia di id Software. Tutto è partito da un intervento del solito Sandy Petersen , storico game designer che ha lavorato a DOOM, nel quale ha raccontato come il gruppo di sviluppo non fosse inizialmente convinto che le partite tra giocatori avrebbero riscosso un grande successo.

Petersen blastato ancora

Quando Petersen entrò in id Software per lavorare a DOOM, portò con sé la sua esperienza. Secondo il suo racconto, il gruppo riteneva improbabile che il Deathmatch potesse attirare un numero significativo di utenti. La modalità venne comunque mantenuta perché piaceva molto agli stessi sviluppatori, che volevano continuare a giocarci anche nel caso in cui il pubblico non l'avesse apprezzata.

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Le previsioni, però, si rivelarono completamente sbagliate. Il Deathmatch diventò uno degli elementi più importanti dell'esperienza di DOOM e contribuì in maniera significativa alla notorietà del gioco. Petersen ha ipotizzato che il successo fosse legato alla maggiore diffusione delle reti, alla popolarità del titolo negli ambienti universitari e al raggiungimento di una massa critica di utenti dotati di modem. A suo giudizio, DOOM non era stato il primo sparatutto in prima persona, ma aveva contribuito a rendere universale il modello competitivo tra giocatori. "Oggi, un gioco che non ha una modalità PvP deve spiegare perché", ha commentato, esprimendo orgoglio per il ruolo avuto in quella trasformazione.

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La ricostruzione ha però provocato la reazione di John Romero, cofondatore di id Software e una delle figure centrali nello sviluppo di DOOM, che in passato lo ha già contraddetto più volte, creando una specie di saga. Anche in questo caso, Romero ha contestato apertamente le dichiarazioni di Petersen, sostenendo che il multiplayer fosse considerato fondamentale fin dall'inizio. A supporto della propria posizione ha citato un comunicato stampa pubblicato il primo gennaio 1993, otto mesi prima dell'ingresso di Petersen nell'azienda, nel quale veniva già anticipato il multiplayer. Il documento prevedeva persino che questa funzionalità sarebbe diventata "la principale causa di diminuzione della produttività nelle aziende di tutto il mondo".

Romero, famoso anche per la sua memoria di ferro, ha quindi accusato il collega di ricordare in maniera imprecisa gli avvenimenti, sottolineando che il team aveva previsto il successo del Deathmatch e che le aspettative erano state confermate una volta introdotta la modalità. Ha anche ipotizzato che il racconto di Petersen fosse stato costruito per generare polemiche e aumentare visibilità e iscritti sui social.

Petersen ha replicato sostenendo che Romero non ricordasse una discussione avvenuta dopo il suo ingresso in azienda, durante la quale entrambi avrebbero espresso dubbi sulle dimensioni del pubblico interessato al Deathmatch. Ha inoltre precisato di non avere conoscenza diretta delle decisioni prese prima del proprio arrivo.