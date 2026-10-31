Mina the Hollower ha salvato lo studio dalla bancarotta "per ora", il team di Shovel Knight lavora a un gioco in 3D

Le informazioni arrivano da una recente sessione AMA (Ask Me Anything) organizzata su Reddit , nella quale diversi membri dello studio hanno risposto alle domande dei fan. Alla richiesta di chiarire se Mina the Hollower fosse riuscito ad assicurare una maggiore stabilità economica alla compagnia, il fondatore Sean Velasco ha risposto senza troppi giri di parole: "sì... per ora!".

A quanto pare, il successo di Mina the Hollower ha dato a Yacht Club Games il respiro finanziario di cui aveva bisogno per guardare al futuro con un po' più di serenità. Lo studio noto soprattutto per Shovel Knight ha infatti confermato che il nuovo titolo ha raggiunto risultati sufficienti da garantire la continuità dell'azienda, consentendo al team di concentrarsi nuovamente sul proprio futuro, che include anche un gioco 3D , molto probabilmente un nuovo Shovel Knight.

Yacht Club Games pensa al prossimo progetto

Non si tratta di una dichiarazione particolarmente sorprendente. Già alla fine del 2025 Velasco aveva descritto Mina the Hollower come un progetto decisivo per il futuro dello studio. In un'intervista concessa a Bloomberg, il dirigente aveva spiegato che Yacht Club Games stava attraversando una fase complicata dopo gli effetti della pandemia e il tentativo, rivelatosi poco efficace, di trasformare l'azienda in una struttura capace di portare avanti più giochi contemporaneamente.

Secondo quanto riferito allora, il team era arrivato persino a ridurre il personale e a concentrare le proprie risorse sullo sviluppo di Mina the Hollower. Velasco aveva inoltre indicato alcuni obiettivi di vendita molto precisi: 500.000 copie sarebbero state considerate un ottimo risultato, mentre 100.000 unità avrebbero rappresentato uno scenario problematico.

Anche il cofondatore Nick Wozniak è tornato sulla scelta, ritenuta col senno di poi poco azzeccata, di dividere il personale tra più produzioni. Secondo il dirigente, mantenere il team compatto e concentrato su un singolo progetto è stato uno degli elementi che hanno permesso a Mina the Hollower di arrivare finalmente sul mercato, una lezione che lo studio intende portare con sé anche per il futuro.

Il successo di Mina the Hollower non significa che Yacht Club Games abbia intenzione di tirare i remi in barca e passare subito al prossimo progetto. Gli autori hanno confermato di essere al lavoro su nuovi aggiornamenti post-lancio, che includeranno opzioni aggiuntive per il randomizer, la randomizzazione di nemici e boss, modificatori supplementari e funzionalità dedicate alla community degli speedrunner.

Nel frattempo emergono anche nuovi dettagli sul prossimo gioco dello studio. Un fan ha chiesto direttamente informazioni sul presunto progetto 3D ambientato nell'universo di Shovel Knight, di cui si vocifera ormai da tempo. Pur senza confermarne la natura del gioco, Alec Faulkner ha lasciato intendere che qualcosa di concreto è effettivamente in sviluppo: "La maggior parte di noi sta lavorando a un gioco 3D, sì!", ha dichiarato, aggiungendo però di non poter condividere ulteriori dettagli.