Cosa giocherete questo weekend? Phantom Blade Zero o The Wolf Among Us Remastered?

Anche gli ultimi giorni hanno portato diverse novità interessanti, tra il debutto di uno degli action più attesi degli ultimi anni, il ritorno di un classico firmato Telltale e una nuova produzione mobile dedicata all'universo di Bleach.

Il weekend è arrivato e, come da tradizione, è il momento di mettere in pausa impegni e scadenze per dedicare qualche ora alla propria passione videoludica. Che abbiate intenzione di iniziare una delle nuove uscite della settimana, continuare un'avventura già avviata o semplicemente recuperare qualche titolo dal backlog, le opzioni non mancano. E quindi la domanda è la solita: cosa giocherete questo weekend?

Le novità dell'ultima settimana

Il protagonista assoluto della settimana è stato senza dubbio Phantom Blade Zero, il nuovo action GDR di S-Game disponibile su PS5 e PC dal 29 ottobre. Il gioco racconta la storia di Soul, un guerriero accusato dell'omicidio del proprio maestro e condannato a una lenta agonia dopo essere stato ferito mortalmente. Con soli 66 giorni per trovare la verità e salvare la propria vita, il protagonista vive una storia di vendetta caratterizzata da combattimenti spettacolari, boss impegnativi e un'estetica che gli sviluppatori definiscono "Kung Fu Punk", un mix tra wuxia, dark fantasy e steampunk. Il titolo punta tutto su un sistema di combattimento rapido e tecnico, basato sulla combinazione di armi differenti e su duelli estremamente dinamici. Volete saperne di più? Allora vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Phantom Blade Zero.

Per chi preferisce le avventure narrative, questa settimana segna anche il ritorno di Bigby Wolf con The Wolf Among Us Remastered. La nuova edizione ripropone integralmente i cinque episodi dell'acclamata avventura Telltale ambientata nell'universo dei fumetti Fables, con il "Grande lupo cattivo" impegnato a indagare una serie di delitti nella comunità segreta delle fiabe nascosta a New York. Oltre ai miglioramenti grafici, il remaster introduce illuminazione e animazioni aggiornate, audio rivisto, contenuti bonus e una particolare modalità Noir che permette di giocare l'intera avventura in bianco e nero, enfatizzandone ulteriormente l'atmosfera da thriller investigativo.

C'è spazio infine anche per gli appassionati di anime grazie a Bleach Mirrors High, il nuovo titolo ufficiale di Bandai Namco disponibile su iOS e Android. Ambientato dopo gli eventi della saga Thousand-Year Blood War, propone una storia originale supervisionata da Tite Kubo e permette ai giocatori di creare il proprio Shinigami personalizzato. Il sistema di combattimento combina azione e strategia attraverso squadre composte da tre personaggi, includendo volti noti come Ichigo, Rukia, Byakuya e Aizen accanto a personaggi inediti creati appositamente per il gioco.