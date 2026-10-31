Soulframe potrà essere provato molto presto da tutti i giocatori PC: in arrivo nuove meccaniche e contenuti

Inoltre, gli sviluppatori hanno anticipato una serie di novità in arrivo più avanti a novembre con il prossimo aggiornamento Preludes 17, intitolato Verse of the Veilands, che introdurrà nuove meccaniche di gioco , cavalcature inedite e ulteriori contenuti dedicati all'esplorazione.

Soulframe , l'action RPG sviluppato dai creatori di Warframe, è stato annunciato nel 2022 ed è in sviluppo da diversi anni. Si tratta di un'avventura che fonde un'ambientazione fantasy con un sistema di combattimento corpo a corpo e un mondo ricco di luoghi da esplorare. Finora il gioco poteva essere provato soltanto tramite invito, ma finalmente le cose stanno per cambiare: a partire dal 6 novembre, chiunque potrà accedere gratuitamente alla fase pre-alpha su PC , senza dover attendere un codice d'accesso.

Tutte le novità in arrivo

Come anticipato, il gioco è in sviluppo da diversi anni e i primi test sono stati avviati nel 2023, consentendo a un numero limitato di giocatori di provare il titolo. Inizialmente, tuttavia, era previsto un sistema di accesso su invito. Adesso le cose stanno per cambiare: chiunque potrà provare gratuitamente Soulframe, senza dover attendere un codice d'accesso. La fase alpha aperta inizierà venerdì 6 novembre e il gioco sarà scaricabile dal sito ufficiale. Inoltre, il prossimo aggiornamento 17 si prepara a rendere l'esperienza ancora più ricca, grazie all'introduzione di nuovi contenuti e meccaniche di gioco.

Soulframe potrà essere provato da tutti su PC

Questo update, chiamato "Verse of the Veilands", dovrebbe praticamente rivoluzionare il gioco rispetto a come lo abbiamo conosciuto finora. Con il suo arrivo, la corruzione degli Ode'n inizierà a diffondersi in diverse aree del mondo di gioco. In modo simile a quanto avviene, ad esempio, con le Maree Infernali di Diablo 4, sulla mappa compariranno gli Ode Syphons, ovvero dispositivi che sottraggono energia ad Alca. I giocatori dovranno quindi completare i Votives, una serie di missioni e obiettivi specifici che permetteranno di ottenere il canto caratteristico di ciascuna regione, necessario per purificare le aree contaminate. Si tratta di un sistema pensato per rendere l'esplorazione più guidata, introducendo obiettivi precisi da completare nelle diverse zone.

Oltre a questa meccanica, possiamo aspettarci nuove cavalcature, tra cui la possibilità di cavalcare il proprio cucciolo di lupo, un nuovo stile di combattimento basato su trappole e inganni e il ritorno dell'evento Bita's Eve. Verranno inoltre introdotte nuove funzionalità per la pesca, tra cui un pesce speciale chiamato Sunken Terror, legato proprio all'evento Bita's Eve. L'aggiornamento includerà anche nuove armi, armature, varianti dei nemici e diversi miglioramenti generali.

Specifichiamo che il gioco potrà essere provato gratuitamente a partire dal 6 novembre, mentre l'aggiornamento Preludes 17 è previsto nel corso dello stesso mese.