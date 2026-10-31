Stranger Than Heaven avrà trucchi opzionali per semplificare i combattimenti, pensati per i principianti

Una delle caratteristiche più particolari di Stranger Than Heaven è infatti il suo sistema di combattimento , che si discosta sensibilmente da quello utilizzato nelle precedenti produzioni dello studio. Gli scontri si basano soprattutto sulle parate e sulla capacità di leggere i movimenti degli avversari, prestando attenzione non soltanto al momento in cui bloccare un attacco, ma anche alla direzione dalla quale proviene.

Stranger Than Heaven , il nuovo action ambientato nel mondo della criminalità giapponese e sviluppato da RGG Studio, lo stesso team responsabile delle serie Like a Dragon, includerà alcuni aiuti opzionali per rendere meno impegnativi i combattimenti . La conferma è arrivata da Hiroyuki Sakamoto, produttore del gioco, nel corso di un'intervista concessa a IGN durante il Gamescom Asia x Thailand Game Show 2026.

Niente ostacoli

RGG Studio sembra intenzionata a evitare che la maggiore complessità diventi un ostacolo per una parte del pubblico. Sakamoto ha spiegato che il sistema è stato perfezionato anche grazie ai commenti raccolti durante le dimostrazioni pubbliche, con interventi dedicati al bilanciamento della difficoltà e alla reattività dei comandi.

"Sapevamo che meccaniche come le parate sarebbero state impegnative, ma sulla base dei feedback dei giocatori che hanno provato le demo durante diversi eventi, come il Gamescom Asia, abbiamo perfezionato alcuni aspetti, tra cui il bilanciamento della difficoltà e la reattività dei controlli", ha dichiarato il producer.

Oltre alle tradizionali impostazioni di difficoltà, il gioco metterà a disposizione una serie di oggetti speciali definiti dallo stesso sviluppatore come cheat items. Si tratta di equipaggiamenti che garantiscono diversi vantaggi durante gli scontri, tra cui il recupero automatico della salute e ulteriori benefici pensati per rendere il protagonista più resistente agli attacchi.

Gli aiuti saranno particolarmente utili per chi ha difficoltà con le meccaniche di parata e contrattacco. Sakamoto ha spiegato che alcuni oggetti permetteranno addirittura di superare gli incontri utilizzando soltanto i normali pugni destro e sinistro, senza dover necessariamente padroneggiare le meccaniche più complesse.