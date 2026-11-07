Stranger Than Heaven ha superato il milione di liste di desideri: metà non ha mai giocato ai titoli di RGG Studio

Sega Sammy ha registrato risultati contrastanti nel secondo trimestre dell'anno fiscale che terminerà a marzo 2027. Durante la presentazione dei dati finanziari, pubblicati il 6 novembre, la compagnia ha evidenziato una flessione dei ricavi nel settore dei giochi venduti a prezzo pieno, dovuta principalmente alla mancanza di nuove uscite . A compensare parzialmente questa situazione ha contribuito il catalogo, le cui vendite sono passate da 18 a 20,2 miliardi di yen su base annua, equivalenti rispettivamente a circa 114 e 128 milioni di dollari.

I titoli attesi

Le aspettative per la seconda metà dell'anno fiscale sono legate soprattutto a tre produzioni: Football Manager 27, previsto per il 10 novembre, Stranger Than Heaven, in arrivo il 15 gennaio, e Persona 4 Revival, atteso per il 18 febbraio. Proprio gli ultimi due giochi stanno ottenendo risultati particolarmente interessanti sul fronte delle liste dei desideri, superando i parametri di riferimento stabiliti da Sega sulla base delle precedenti uscite.

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Il caso più significativo riguarda Stranger Than Heaven, il nuovo progetto di RGG Studio, che al 3 settembre aveva già superato il milione di liste dei desideri complessive su tutte le piattaforme. Si tratta del risultato migliore mai raggiunto da un gioco dello studio prima del lancio. Il dato più interessante riguarda però la provenienza degli utenti: circa la metà di coloro che hanno aggiunto il titolo alla propria lista dei desideri non ha mai acquistato un altro gioco sviluppato da RGG Studio.

Questo risultato suggerisce che le campagne promozionali abbiano raggiunto anche un pubblico nuovo, probabilmente favorito dalla volontà degli sviluppatori di presentare Stranger Than Heaven come un progetto autonomo, anziché come un nuovo episodio di Like a Dragon. Anche il sistema di combattimento, profondamente diverso da quello della serie, contribuisce a distinguere il gioco dalle produzioni precedenti. Ancora più elevato è il risultato di Persona 4 Revival, che ha superato i due milioni di liste dei desideri quando mancavano 18 settimane alla pubblicazione. Il remake sta facendo meglio sia di Persona 3 Reload sia di Metaphor: ReFantazio. In questo caso, tuttavia, una parte consistente dell'interesse proviene da utenti già legati al franchise e che hanno acquistato diversi capitoli della serie.

Resta da capire quanto questi risultati si tradurranno effettivamente in vendite. Sega può certamente considerare le liste dei desideri un indicatore positivo dell'interesse iniziale, ma il numero di utenti che manifestano l'intenzione di acquistare un gioco non corrisponde necessariamente alle copie che verranno poi vendute, soprattutto di questi tempi.