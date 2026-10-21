Stranger Than Heaven, il provato: botte e musica nel Giappone del 1915 di RGG Studio

Noi lo abbiamo provato per qualche ora e, da quanto abbiamo potuto vedere, Stranger Than Heaven sembra puntare proprio a tale nomea.

È chiaro che RGG Studio punta molto su questo "prequel non prequel" della saga di Yakuza, sempre presentato come un titolo a sé stante un pelo più maturo rispetto al tono generale dei progetti che hanno reso celebre il dipartimento di ricerca e sviluppo di SEGA (anche se qualche occhiolino alla sua "punta di diamante" c'è). Sarà forse questa la loro opera magna, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series il 15 gennaio 2027?

Sin dal suo annuncio con il titolo di Project Century, Stranger Than Heaven ha saputo far parlare molto di sé, dai possibili legami con la saga di Yakuza, alla scelta di far apparire nel gioco due leggende del passato dei rispettivi ambiti artistici di riferimento, Tupac Shakur e Bunta Sugawara, fino all'annuncio di un film live-action in collaborazione con Netflix .

Da quel che abbiamo potuto vedere dalle poche, ma sostanziose sequenze d'intermezzo, la storia e la sua messa in scena sembrano essere il punto forte del gioco, con una narrazione asciutta nei dialoghi, momenti di grande intimità e una direzione generale veramente ben orchestrata che guarda alla tradizione cinematografica sia orientale che occidentale, creando un miscuglio di stili e influenze galvanizzante, specialmente per gli appassionati della Settima Arte.

Stranger Than Heaven parte già con un'impostazione diversa dal solito: titoli di testa sovraimpressi su una lunga sequenza di gameplay dove veniamo gettati immediatamente negli stracci di un giovane e ammaccato Makoto Daito mentre si trascina tra i vicoli bui di San Francisco. La polizia lo sta inseguendo per un crimine che non ha commesso, incolpato unicamente per le sue origini. La fuga termina su una losca nave commerciale diretta verso ovest, che anche il capo della polizia ha timore di fermare.

RGG Studio è sempre stato famoso per la strana doppia anima dei suoi videogiochi. Chi conoscesse bene le precedenti opere, sappia che si può passare dal dramma più struggente alla demenzialità più becera (è un complimento) nel giro di una manciata di minuti di gioco, forse anche meno.

Le giuste dosi

Come in tutti i precedenti titoli di RGG Studio, il mondo è una parte fondante dell'esperienza di gioco. Abbiamo avuto modo di vedere tre differenti città: Kokura nel 1915, Kure nel 1929 e Osaka (quartiere di Minami) nel 1943. L'area esplorabile è limitata, ma (come ci ha abituato più che bene Yakuza) trasudante attività e incontri, oltre a una cura degli esterni e degli interni (esplorabili senza caricamenti nel mezzo) veramente certosina, con tutte le accortezze del caso per far evolvere consumabili, oggetti ed elementi dello scenario a seconda del periodo storico affrontato. Passare dalle stradine periferiche del 1915 al frastuono dei locali del secondo frangente bellico è come cambiare gioco in termini di atmosfere.

Kokura nel 1915

Anche i minigiochi variano a seconda del periodo. Per il momento ne abbiamo provati alcuni (tra cui l'assuefacente menko, un gioco dove bisogna lanciare delle figurine contro quelle degli avversari per farle cadere dal tavolo di gioco e vincerle, così da ampliare la propria collezione), ma ne incontreremo sicuramente di più durante l'esperienza completa, nonostante gli sviluppatori abbiano tenuto a precisare che saranno in misura decisamente minore rispetto al passato.

Non mancano le intramontabili azzuffate tra clan

Oltre alle tante forme di intrattenimento presenti, durante l'esplorazione è anche possibile incappare in membri dei clan rivali o semplici farabutti che daranno inizio al combattimento non appena vedranno Makoto. Forse uno dei momenti che ci hanno convinto maggiormente, l'ingaggio dei nemici è in tempo reale, senza soluzione di continuità, ed è spesso preceduto da una focalizzazione sui bersagli parecchio cinematografica, che dà la botta d'adrenalina giusta mentre questi caricano, smargiassi, convinti di avere la vittoria in pugno.