The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother ha una data di uscita e un nuovo trailer di gameplay

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, il gioco ufficiale della serie "Il monologo della speziale", sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 18 marzo 2027. L'annuncio è arrivato da Koei Tecmo e Gust, rispettivamente publisher e sviluppatore di quella che sarà un'avventura investigativa. Il gioco sarà pubblicato su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam, sia in digitale che in formato fisico, a seconda del mercato e della piattaforma.
Per la precisione, in Nord America e in Europa, le versioni per PS5 e Nintendo Switch 2 saranno acquistabili sia in formato fisico sia digitale. In Giappone è prevista anche un'edizione fisica per Nintendo Switch, mentre la versione Switch 2 sarà distribuita su una Game-Key Card, che richiede il download dei dati del gioco.
Edizioni e trailer
Il titolo sarà proposto in diverse edizioni: la Standard Edition comprenderà una copia del gioco, mentre la Digital Deluxe Edition includerà anche diversi contenuti aggiuntivi: abiti eleganti per Maomao e Jinshi, abiti fantasy per Maomao e accessori a tema gatti. In Giappone saranno inoltre disponibili due confezioni da collezione. La Premium Box, da 15.510 yen, conterrà un artbook originale, un poster in tessuto formato B3 e un portapillole. La Special Premium Box, proposta a 25.960 yen, includerà tutti questi elementi, oltre a una copertina per libri decorata con il motivo dell'abito di Maomao, un taccuino rilegato in stile giapponese ispirato ai suoi registri investigativi e una custodia per il quaderno dedicato ai medicinali.
Tutte le edizioni fisiche e digitali acquistate entro il 31 marzo 2027 daranno diritto anche a un bonus per l'acquisto anticipato, chiamato Apothecary's Starter Kit and Modest Accessory Pack.
Tra le caratteristiche illustrate dagli sviluppatori spicca la possibilità di controllare personaggi diversi durante le indagini. Oltre a Maomao nella sua forma umana, sarà possibile giocare nei panni di Jinshi e di Maomao in versione gatto, sfruttando le loro peculiarità per raccogliere informazioni altrimenti difficili da ottenere.
Jinshi potrà fare affidamento sulla propria posizione all'interno della corte imperiale per raccogliere testimonianze che Maomao non riuscirebbe a ottenere direttamente. Le sue sezioni comprenderanno l'esplorazione del palazzo e la risoluzione di misteri. Maomao in versione felina, invece, potrà raggiungere aree accessibili soltanto a un gatto, ascoltare conversazioni riservate e recuperare indizi, anche dai tetti, per consegnarli alla sua controparte umana.
Sono stati presentati anche due personaggi. Yanxi, doppiata da Yumi Uchiyama, è un'importante funzionaria dell'Ufficio delle Cerimonie della corte interna. Si occupa di divinazioni private e offre consigli alle consorti, combinando modi rassicuranti con una spiccata capacità di comprendere le persone. Chenhan, doppiato da Takahiro Miyamoto, è invece un uomo gentile e maturo che frequenta la Casa Verdigris, ma che fatica a difendersi quando viene accusato ingiustamente.