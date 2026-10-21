The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother ha una data di uscita e un nuovo trailer di gameplay

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, il gioco ufficiale della serie "Il monologo della speziale", sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 18 marzo 2027. L'annuncio è arrivato da Koei Tecmo e Gust, rispettivamente publisher e sviluppatore di quella che sarà un'avventura investigativa. Il gioco sarà pubblicato su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC tramite Steam, sia in digitale che in formato fisico, a seconda del mercato e della piattaforma.

Per la precisione, in Nord America e in Europa, le versioni per PS5 e Nintendo Switch 2 saranno acquistabili sia in formato fisico sia digitale. In Giappone è prevista anche un'edizione fisica per Nintendo Switch, mentre la versione Switch 2 sarà distribuita su una Game-Key Card, che richiede il download dei dati del gioco.