Le cuffie da gaming Logitech sono in sconto del 46%: puoi acquistarle direttamente su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare drasticamente il prezzo delle cuffie da gaming Logitech: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale di 48,49€. Puoi acquistare questo headset direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le cuffie da gaming Logitech sono progettate per offrire un'esperienza audio coinvolgente durante le sessioni di gioco, grazie a driver da 50 mm che riproducono un suono dettagliato e contribuiscono a rendere più immersivi gli ambienti virtuali.
Che si tratti di esplorare scenari ricchi di dettagli o di affrontare partite competitive, queste cuffie permettono di seguire con maggiore attenzione i suoni che accompagnano l'azione.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Tra le caratteristiche principali c'è il supporto all'audio surround DTS Headphone:X 2.0, una tecnologia pensata per ampliare la percezione spaziale rispetto ai tradizionali canali 7.1. Questa funzione aiuta a individuare la provenienza dei rumori e dei movimenti degli avversari, offrendo un riferimento sonoro utile durante il gioco. Per utilizzarla è necessario installare il software Logitech G HUB.
Le cuffie integrano inoltre un microfono ad asta da 6 mm, progettato per trasmettere la voce in modo chiaro durante le comunicazioni con i compagni di squadra. Il sistema flip-to-mute consente di disattivare rapidamente il microfono semplicemente sollevandolo, mentre il controllo del volume permette di regolare l'audio senza interrompere la partita.