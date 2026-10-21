Fatekeeper supera le 500.000 copie vendute, nonostante sia ancora in Accesso Anticipato

Fatekeeper ha superato le 500.000 copie vendute su Steam , raggiungendo questo traguardo mentre si trova ancora in Accesso Anticipato. L'annuncio è stato dato attraverso un comunicato dedicato agli ottimi risultati ottenuti dal gioco di ruolo fantasy sviluppato da Paraglacial e pubblicato da THQ Nordic. Il team ha accolto la notizia con soddisfazione, ringraziando tutti coloro che hanno acquistato il gioco, condiviso le proprie impressioni e contribuito al suo sviluppo attraverso i feedback. "Mezzo milione di copie vendute significa mezzo milione di motivi per dire GRAZIE!", hanno dichiarato gli sviluppatori, sottolineando il ruolo della community nel percorso compiuto finora.

Il gioco

Realizzato da Paraglacial, uno studio composto da 13 sviluppatori, Fatekeeper è un gioco di ruolo in prima persona ambientato in un mondo fantasy realizzato a mano. L'esperienza invita a esplorare rovine che custodiscono le tracce di catastrofi passate, affrontare creature ostili e scoprire reliquie, incantesimi e altri elementi utili a definire il proprio personaggio. Il prezzo di vendita è davvero basso: 9,99 euro.

L'immagine con i ringraziamenti

Uno degli aspetti centrali del gioco è il sistema di combattimento, che combina scontri corpo a corpo e magia. I nemici presentano schemi d'attacco, punti di forza e debolezze differenti, costringendo i giocatori a prepararsi e ad adattare le proprie strategie. Oltre alla precisione nell'utilizzo delle armi, è importante saper sfruttare gli incantesimi e cambiare approccio durante gli scontri più impegnativi.

La progressione del personaggio offre diverse possibilità di personalizzazione. Le scelte riguardano gli attributi, gli stili di combattimento e le scuole di magia, permettendo di sviluppare configurazioni differenti. È possibile privilegiare la forza fisica, la rapidità e la precisione oppure puntare soprattutto sulle capacità magiche. Il sistema è pensato per consentire diversi approcci, senza limitare la crescita a un semplice incremento delle statistiche.

Anche l'equipaggiamento ha un ruolo importante. Durante l'esplorazione si possono trovare armi, armature e artefatti da combinare per adattarsi alle proprie preferenze e affrontare avversari sempre più difficili. Il mondo di gioco comprende antichi campi di battaglia, ampie caverne sotterranee, foreste e santuari in rovina. Sebbene la narrazione segua un percorso definito, le ambientazioni incoraggiano l'esplorazione.