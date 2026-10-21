Superhot per PC è uno sparatutto tattico quasi gratis su Instant Gaming: azione spettacolare

Su Instant Gaming è attualmente disponibile Superhot per PC a soli 1,57 € invece di 22 € (abbiamo già calcolato l'IVA per comodità). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso si tratta del codice da riscattare su Steam . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza originale

Questo sparatutto è incentrato su una meccanica particolare: il tempo scorre solo quando ti muovi. Potrai sperimentare un'esperienza ricca di azione e puzzle tattici in prima persona. Inoltre, dovrai affrontare nemici dal colore rosso brillante, all'interno di scenari piuttosto semplici e geometrici. Ad ogni passo o colpo sparato, il tempo avanzerà. Dovrai quindi pianificare con attenzione la tua prossima mossa, che si tratti di disarmare gli avversari o di pianificare traiettorie di schivata.

Superhot

È quindi un gioco dallo stile impeccabile, con modalità extra abbondanti e meccaniche di gioco originali, sebbene la narrazione sia un po' pretestuosa. Può essere la soluzione ideale se cerchi un nuovo sparatutto a un prezzo imperdibile. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Superhot con tutti i dettagli in merito. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.