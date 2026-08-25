Superhot per PC e Mac a soli 1,57€ su Instant Gaming: lo sparatutto tattico a prezzo regalo

Se desiderate recuperare uno degli sparatutto in prima persona più originali degli ultimi anni, Instant Gaming propone la chiave Steam di Superhot a una cifra praticamente simbolica. Sullo store digitale il costo netto viene indicato a 1,29€, valore a cui corrisponde la percentuale di sconto del 94%. Una volta sommata la quota IVA al 22%, l'importo totale da saldare per riscattare il codice sale a 1,57€. Mettendo questo prezzo a confronto con il listino di partenza di 22,00€, il risparmio ammonta a 20,43€, il che si traduce in un risparmio reale del 92,9%. Dato che la versione standard sullo store ufficiale di Valve rimane fissa sui ventidue euro, l'offerta di Instant Gaming vi consente di sbloccare il gioco tagliando oltre nove decimi del costo originario. Potete sfruttare il link dedicato verso il negozio di key per accedere alla promozione e aggiungere subito la chiave digitale alla vostra libreria.
Tempo in movimento
Sviluppato dall'omonimo studio indipendente SUPERHOT Team, Superhot ha scardinato i canoni del genere sparatutto introducendo una meccanica concettuale fondamentale: il tempo scorre soltanto quando vi muovete. La stampa specializzata e il pubblico hanno premiato la produzione con valutazioni d'eccellenza, riflesse anche nella nostra recensione dell'epoca.
L'esperienza si colloca a metà strada tra l'azione spettacolare e il puzzle tattico in prima persona. Privati della rigenerazione della salute e delle munizioni infinite, vi troverete soli contro orde di nemici sfaccettati di colore rosso brillante all'interno di scenari minimalisti e geometrici. Ogni passo, curva di visuale o colpo sparato fa avanzare il tempo, costringendovi a pianificare traiettorie di schivata, disarmare gli avversari lanciando oggetti e raccogliere al volo le loro armi per sopravvivere. Una volta superato ogni livello, il gioco mostra il replay a velocità normale, trasformando la vostra pianificazione ragionata in una sequenza d'azione cinematografica.