Superhot per PC e Mac a soli 1,57€ su Instant Gaming: lo sparatutto tattico a prezzo regalo

Tempo in movimento

Sviluppato dall'omonimo studio indipendente SUPERHOT Team, Superhot ha scardinato i canoni del genere sparatutto introducendo una meccanica concettuale fondamentale: il tempo scorre soltanto quando vi muovete. La stampa specializzata e il pubblico hanno premiato la produzione con valutazioni d'eccellenza, riflesse anche nella nostra recensione dell'epoca.

L'esperienza si colloca a metà strada tra l'azione spettacolare e il puzzle tattico in prima persona. Privati della rigenerazione della salute e delle munizioni infinite, vi troverete soli contro orde di nemici sfaccettati di colore rosso brillante all'interno di scenari minimalisti e geometrici. Ogni passo, curva di visuale o colpo sparato fa avanzare il tempo, costringendovi a pianificare traiettorie di schivata, disarmare gli avversari lanciando oggetti e raccogliere al volo le loro armi per sopravvivere. Una volta superato ogni livello, il gioco mostra il replay a velocità normale, trasformando la vostra pianificazione ragionata in una sequenza d'azione cinematografica.