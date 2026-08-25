Kingdom Hearts: la serie animata è "il primo passo" nei grandi piani di Disney per il franchise

In seguito alle celebrazioni del D23, il director of games di Disney, Nana Gadd, ha parlato della serie animata di Kingdom Hearts in un'intervista pubblicata da 4Gamer, spiegando come questa rappresenti solo "il primo passo" nei grandi piani della compagnia sul franchise in questione.
Gadd ha spiegato alla pubblicazione giapponese che la divisione giochi di Disney sta "lavorando assiduamente per espandere vari elementi di primaria importanza attraverso diverse tipologie di sviluppo multimediale", e a quanto pare Kingdom Hearts occupa un posto di rilievo in questa strategia.
Qualche giorno fa, in occasione dell'evento D23, abbiamo visto il trailer esteso di Kingdom Hearts 4 che ha svelato il periodo di uscita e un nuovo mondo Disney, e contestualmente è stata anche annunciata la serie animata di Kingdom Hearts, in arrivo su Disney+.
Un franchise di grande importanza per Disney
La serie animata in questione è sviluppata in collaborazione con Tetsuya Nomura di Square Enix e dovrebbe arrivare "presto" all'interno della piattaforma di streaming video di Disney, ma ancora senza una tempistica precisa di uscita.
Non ne sappiamo molto, ma stando ai primi dettagli diffusi da Disney sembra essere una sorta di rielaborazione che sfrutta il mondo creato da Square Enix nei videogiochi per raccontare una storia completamente nuova che espanderà l'universo della serie, "celebrando al tempo stesso i personaggi che hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo".
"Sono passati 25 anni dal debutto di Kingdom Hearts, ma ci sono ancora molte cose che vorrei fare", ha riferito Gadd nell'intervista, spiegando che l'uscita della serie animata è "davvero solo il primo passo" dei piani di Disney per continuare ad espandere la serie RPG verso nuovi mezzi di comunicazione e nuovo pubblico.
L'obiettivo principale in questo momento resta ovviamente proseguire lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 e assicurarsi che il gioco sia pronto per il lancio nella seconda metà del 2027, ma viene anche riferito di come Disney consideri Kingdom Hearts un marchio davvero prezioso, poiché porta le proprietà intellettuali dell'azienda a un nuovo pubblico.
"In termini di partnership, ciò che rende davvero speciale Kingdom Hearts è che, pur utilizzando la nostra proprietà intellettuale, si combina perfettamente con la narrazione molto accattivante di Nomura... Penso che sia un'opera senza pari in questo senso".