Kingdom Hearts: la serie animata è "il primo passo" nei grandi piani di Disney per il franchise

In seguito alle celebrazioni del D23, il director of games di Disney, Nana Gadd, ha parlato della serie animata di Kingdom Hearts in un'intervista pubblicata da 4Gamer, spiegando come questa rappresenti solo "il primo passo" nei grandi piani della compagnia sul franchise in questione.

Gadd ha spiegato alla pubblicazione giapponese che la divisione giochi di Disney sta "lavorando assiduamente per espandere vari elementi di primaria importanza attraverso diverse tipologie di sviluppo multimediale", e a quanto pare Kingdom Hearts occupa un posto di rilievo in questa strategia.

Qualche giorno fa, in occasione dell'evento D23, abbiamo visto il trailer esteso di Kingdom Hearts 4 che ha svelato il periodo di uscita e un nuovo mondo Disney, e contestualmente è stata anche annunciata la serie animata di Kingdom Hearts, in arrivo su Disney+.