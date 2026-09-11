Kingdom Hearts 4, Naoki Hamaguchi sta “spingendo” lo sviluppo: possibile anche un’edizione fisica

Naoki Hamaguchi, già responsabile di Final Fantasy 7 Revelation , non è impegnato soltanto nella conclusione della trilogia remake di Final Fantasy 7 . Il dirigente ha infatti confermato di avere un ruolo anche nel portare avanti lo sviluppo di Kingdom Hearts 4 , uno dei progetti che Square Enix considera centrali per il 2027.

Un anno fondamentale per Square Enix

"Per quanto riguarda Square Enix e il 2027, il nostro presidente Takashi Kiryu ha detto che il prossimo anno sarà una grande battaglia per noi, quella in cui tutto cambierà", ha spiegato Hamaguchi. "Ovviamente, Final Fantasy 7 Revelation e Kingdom Hearts 4 sono due titoli enormi che contribuiranno a questo obiettivo. Entrambi sono sviluppati all'interno del mio studio, Creative Studio 1. Sono davvero entusiasta, perché ora tutto questo è sotto la mia responsabilità e sarò io a spingere questi progetti."

Hamaguchi non ha fornito ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento in Kingdom Hearts 4, ma le sue dichiarazioni confermano che il progetto rientra tra quelli su cui sta lavorando direttamente. Il gioco, annunciato nel 2022, è rimasto a lungo senza informazioni, prima che Square Enix comunicasse recentemente una finestra di uscita fissata al 2027. Anche Tetsuya Nomura si è mostrato fiducioso sul punto.

In un'altra recente intervista, Hamaguchi avrebbe espresso il desiderio di vedere Kingdom Hearts 4 disponibile anche in edizione fisica. Non è la prima volta che tocca l'argomento, visto che negli ultimi mesi ha parlato più volte dell'importanza del supporto fisico.

Interpellato in precedenza sulla possibilità di una versione fisica di Final Fantasy 7 Revelation, Hamaguchi aveva sottolineato il valore che attribuisce alla cultura legata alle copie fisiche e agli eventi dedicati ai videogiochi: "Personalmente, qui al Fan Fest o agli eventi della community per i giochi a cui ho lavorato, trovo davvero bello vedere persone che portano i loro giochi e chiedono autografi. Penso sia una cultura meravigliosa e sarebbe un peccato perderla. Voglio che rimanga."

Per Final Fantasy 7 Revelation è stata confermata una versione fisica, mentre per Kingdom Hearts 4 non ci sono ancora annunci ufficiali relativi a quali saranno le edizioni disponibili.