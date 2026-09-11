Siri Recap ascolterà le vostre conversazioni: Apple chiarisce come funziona e come vengono gestiti i dati

I nuovi Apple Watch Series 12 e Ultra 4 accoglieranno nuove funzionalità, tra cui Siri Recap . Specifichiamo fin da subito che, come Live Rewind, la funzione non sarà inizialmente disponibile in Europa . Non è quindi ancora chiaro se e quando arriverà anche in Italia.. Nel frattempo, Apple ha spiegato il funzionamento della nuova funzione e come vengono gestiti i dati, un aspetto particolarmente delicato in termini di privacy.

Come funziona Siri Recap

Attivando Siri Recap, il vostro Apple Watch ascolterà le vostre conversazioni durante la giornata, generando poi un riepilogo con alcuni punti principali. L'obiettivo di questi riassunti, almeno secondo Apple, è "rinfrescarvi la memoria" sugli eventi. Ovviamente non sono mancate preoccupazioni per quanto riguarda la privacy, per cui l'azienda ha spiegato nel dettaglio come funziona esattamente. Prima di tutto, si tratta di una funzione facoltativa e da poter attivare manualmente in orari o luoghi specifici. L'audio viene prima crittografato nel Secure Exclave del chip S11 e successivamente inviato al Secure Exclave dell'iPhone abbinato.

Qui viene decifrato, trascritto e processato in uno spazio protetto, separato dal resto del sistema, così da impedirne l'accesso alle altre componenti del dispositivo. Apple precisa inoltre che le conversazioni non vengono registrate né conservate. L'audio originale, infatti, non è accessibile alle app, all'utente o al sistema operativo e viene eliminato automaticamente al termine dell'elaborazione.

Siri Recap

A questo punto entra in gioco l'iPhone, che riduce il contenuto della conversazione a un testo essenziale, eliminando ripetizioni e informazioni secondarie. Il risultato, che occupa meno della metà rispetto alla trascrizione di partenza, viene quindi protetto con la crittografia e trasferito a Private Cloud Compute, il sistema cloud di Apple incaricato di elaborare il riepilogo. Inoltre, la funzione non identifica gli interlocutori e vengono applicati filtri per eliminare informazioni sensibili come dati finanziari o identificativi personali, ma i riepiloghi potrebbero essere incompleti o poco precisi.