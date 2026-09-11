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iPhone 18 Pro è in prenotazione su Amazon: effettua il pre-order dello smartphone appena torna disponibile

Su Amazon è presente la possibilità di prenotare iPhone 18 Pro che, però, al momento non risulta essere disponibile.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/09/2026
iPhone 18 Pro

Su Amazon è presente la possibilità di prenotare iPhone 18 Pro. Attualmente non risulta essere disponibile ma vi teniamo a tenere sott'occhio la pagina perché potrebbe tornare disponibile a breve. Puoi effettuare il pre-order direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Sarà disponibile con questi 4 tagli di memoria a queste cifre:

  • 256 GB: 1.489€
  • 512 GB: 1.739€
  • 1 TB: 2.239€
  • 2 TB: 2.989€

iPhone 18 Pro punta su un display di alta qualità, un sistema fotografico evoluto e prestazioni pensate anche per le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Il dispositivo integra un display Super Retina XDR da 6,3", più luminoso e con una riduzione dei riflessi, oltre al supporto per ProMotion con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

La protezione è affidata al Ceramic Shield 2 sul frontale e al Ceramic Shield sul retro. La parte anteriore offre una resistenza ai graffi dichiarata tre volte superiore rispetto a quella di iPhone 16 Pro, contribuendo a rendere il dispositivo più resistente nell'utilizzo quotidiano.

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Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale Fusion da 48MP con apertura variabile, progettata per migliorare la qualità di foto e video anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sono disponibili inoltre controlli professionali e uno zoom fino a 8x di qualità ottica. La fotocamera frontale Center Stage da 18MP permette un'inquadratura più flessibile e supporta l'Acquisizione doppia. Le prestazioni sono affidate al chip A20 Pro.

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