S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl aggiornato alla versione 2.0.5 con più di 200 correzioni

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato aggiornato alla versione 2.0.5 , un aggiornamento che interviene su oltre 200 problemi individuati nel gioco. GSC Game World ha lavorato soprattutto sulla stabilità dell'esperienza, sulle missioni e sul comportamento dei personaggi non giocanti, ma gli interventi comprendono anche prestazioni, animazioni, interfaccia, audio, grafica e level design.

Tante novità

Tra le correzioni generali figura un problema relativo alla sensibilità eccessiva delle levette analogiche sinistra e destra dei controller su PC. Sistemato anche il comportamento delle notifiche di sistema, che in alcuni casi potevano rimanere visualizzate sullo schermo, oltre a un problema che poteva bloccare improvvisamente il ciclo giorno / notte durante la partita.

Sono stati apportati diversi miglioramenti al comportamento degli NPC e dei mutanti. L'aggiornamento interviene sull'udito dei personaggi durante nebbia, pioggia e temporali, sulla capacità di identificare gli zombie nelle aree sotterranee e su numerosi casi in cui i personaggi potevano rimanere bloccati, fluttuare sopra i letti dopo il caricamento di un salvataggio o attraversare pareti e altri elementi dello scenario. Corretti anche diversi problemi relativi ai combattimenti, tra cui il comportamento dei cecchini e di creature come Chimera, Amok, cinghiali, Snork e cani ciechi.

Particolarmente numerosi sono gli interventi sulle missioni. La patch risolve problemi di progressione e obiettivi per diverse attività, tra cui "The Price of a Miracle", "In Memory of the Fallen", "The Destructive Power of the Mind", "Dangerous Way", "Moving in the Shadows", "The Heart of the Iron Forest" e "The Last Wish". Sono stati eliminati anche diversi modi involontari per anticipare o aggirare determinate sezioni, mentre in alcuni casi sono stati aggiunti nuovi autosalvataggi o indicatori per rendere più chiari gli obiettivi.

L'aggiornamento interviene inoltre sulle anomalie e sulle emissioni. Sono stati corretti diversi problemi relativi alle anomalie Faraday, Spatial Bubble, Tornado e Water, mentre è stato aggiunto un nuovo artefatto associato all'anomalia Lightbulbs. Sistemati anche alcuni casi in cui le emissioni potevano terminare o modificarsi in maniera anomala durante determinate missioni.

Sul fronte tecnico, GSC Game World ha corretto diversi cali di prestazioni, compresi quelli che potevano verificarsi durante lo scontro nell'Arena della missione "Status Quo", all'interno della zona Monorail e presso la Diga Perimeter. È stata inoltre migliorata la performance durante la missione "Uninvited Guests". La patch interviene anche sull'aspetto delle cutscene, correggendo problemi di animazione facciale, illuminazione, effetti atmosferici, particellari e sincronizzazione tra sottotitoli e doppiaggio.

Numerosi interventi riguardano infine il mondo di gioco. Sono stati sistemati elementi del level design e delle collisioni in diverse aree, corrette alcune posizioni dei PNG e aggiunti o modificati punti di interesse e percorsi. Sono stati inoltre eliminati alcuni accessi non previsti a zone fuori dai limiti della mappa o a sezioni che avrebbero dovuto essere raggiungibili soltanto in momenti specifici della storia.

La patch 2.0.5 include anche modifiche di bilanciamento, come la revisione dei prezzi di alcuni tecnici e l'aggiunta di oggetti anti-radiazioni da Suslov, oltre a numerosi interventi minori su inventario, statistiche, equipaggiamento, effetti sonori e comportamento degli oggetti.

Insomma, installate la patch, ma non prima di aver letto la nostra recensione dell'espansione Cost of Hope.