S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl per PS5 è in promozione su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante su S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale di 39,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul "bottone" qui sotto: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl racconta la storia di Skif, un cittadino ucraino la cui vita viene sconvolta da un evento legato alle anomalie presenti nella Zona. La sua abitazione viene infatti distrutta in seguito alla caduta di un artefatto generato da un'anomalia, lasciandolo senza casa e costringendolo ad affrontare una situazione completamente diversa da quella vissuta fino a quel momento.
Ulteriori dettagli sul gioco
Alla ricerca di una soluzione e di un modo per comprendere quanto accaduto, Skif entra in contatto con il dottor Hermann, un personaggio già apparso in S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. La presenza di Hermann collega così la vicenda del nuovo capitolo alla storia della serie, riportando nel gioco un volto già conosciuto dai giocatori.
Tuttavia, il rapporto tra Skif e Hermann prende una piega inaspettata. Il dottore decide infatti di venderlo a una CMP, mettendo Skif in una situazione difficile e trasformandosi in una figura direttamente coinvolta nelle sue disavventure. Il tradimento rappresenta un momento determinante per il protagonista e contribuisce a indirizzare il suo percorso. Qui la nostra recensione.