STALKER 2, GSC Game World spiega perché non ha aspettato oltre prima del lancio

Alla Gamescom 2026, il CEO e responsabile della direzione del gioco Ievgen Grygorovych ha spiegato a PC Gamer che la questione è più complessa di quanto possa sembrare. Secondo il dirigente, mantenere un gioco in sviluppo per un periodo molto più lungo non garantisce necessariamente un risultato migliore , soprattutto perché il feedback dei giocatori è una componente importante del processo.

Lo sviluppo di STALKER 2: Heart of Chornoby l è stato segnato da numerose difficoltà e il gioco, al momento del debutto, presentava ancora diversi problemi tecnici . Con il passare del tempo, tuttavia, gli aggiornamenti hanno permesso a GSC Game World di trasformare il titolo in un'esperienza più solida. A distanza di tempo, viene quindi naturale chiedersi perché lo studio non abbia semplicemente rimandato il lancio fino a raggiungere una condizione più vicina a quella attuale.

Feedback

"Per rendere qualcosa migliore, è necessario ricevere feedback, e questo feedback deve essere fresco", ha spiegato Grygorovych. In altre parole, anche le decisioni creative e le priorità dello sviluppo possono beneficiare del confronto con una community che sta effettivamente giocando al prodotto, piuttosto che di un lavoro prolungato esclusivamente all'interno dello studio.

C'è poi una questione prettamente economica. GSC Game World avrebbe dovuto sostenere i costi di ulteriori anni di sviluppo senza avere ancora un prodotto sul mercato. "Dal punto di vista commerciale è anche impossibile, perché è molto costoso fare altri due anni di lavoro... nella maggior parte dei casi è irrealistico", ha aggiunto il CEO.

Nel caso di STALKER 2, il contesto è stato inoltre particolarmente difficile. Lo studio ucraino stava lavorando al gioco quando l'invasione russa dell'Ucraina ha interrotto lo sviluppo e costretto parte del team a lasciare Kyiv. Successivamente GSC ha dovuto affrontare anche un incendio devastante negli uffici e numerose fughe di informazioni sul progetto. Il gioco è arrivato sul mercato dopo diversi rinvii, ma queste circostanze hanno inevitabilmente complicato ulteriormente la produzione.

Grygorovych ha però sottolineato che a pesare sulla decisione non sono state soltanto le vicissitudini dello studio. Anche le condizioni generali dell'industria videoludica hanno avuto un ruolo. "Bisogna sempre trovare dei compromessi che permettano di offrire la migliore esperienza possibile con ciò che si ha a disposizione", ha spiegato, descrivendo lo sviluppo come una continua ricerca dell'equilibrio perfetto.

"Ogni sviluppatore vorrebbe avere una quantità infinita di tempo, ma il mercato intorno a noi è terribile: ci sono molti licenziamenti e gli studi stanno chiudendo. Quindi, in realtà, lo stato del mercato non è molto promettente. Stiamo semplicemente cercando di trovare la migliore configurazione possibile", ha concluso.

Proprio recentemente, è stato pubblicato il maxi aggiornamento 2.0 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, che ha accompagnato il lancio dell'espansione Cost of Hope.