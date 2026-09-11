Effettua il pre-order di Apple Watch Ultra 4 su Amazon: manca una settimana all'uscita del prodotto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Apple Watch Ultra 4 al prezzo finale d'acquisto di 909€ : il prodotto è acquistabile anche a rate e uscirà il prossimo 18 settembre . Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Apple Watch Ultra 4 è uno smartwatch progettato per accompagnare anche gli allenamenti più impegnativi, con un'autonomia che arriva fino a 45 ore di monitoraggio nella modalità Allenamento prolungato al massimo . La ricarica rapida permette inoltre di ottenere fino a 18 ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica .

Ulteriori dettagli sullo smartwatch

La funzione Preparazione assegna un punteggio basato sull'attività svolta, sui parametri vitali e sui dati del sonno, aiutando a capire quanta energia si ha a disposizione per affrontare la giornata. Per l'allenamento sono disponibili GPS di precisione a doppia frequenza, Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca, allenamenti personalizzati e Carico di allenamento.

La robusta cassa in titanio e il display in cristallo di zaffiro sono pensati per gli ambienti più estremi. La resistenza all'acqua fino a 100 metri consente di utilizzarlo per nuoto, immersioni e sport acquatici.