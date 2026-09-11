Puoi effettuare il pre-order di Apple Watch Series 12 in diverse colorazioni direttamente su Amazon

Il rilevamento della frequenza cardiaca è particolarmente accurato: il dispositivo misura la variabilità della frequenza cardiaca ogni cinque minuti e rileva il battito in background ogni cinque secondi .

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Apple Watch Series 12 in diverse colorazioni al prezzo finale d'acquisto di 459€ . L'acquisto è effettuabile anche a rate . Acquistalo direttamente tramite questo link All'interno della pagina è possibile selezionare anche le colorazioni: Bronzo scuro, Grigio siderale / Blu marino e Oro chiaro / Sabbia . Apple Watch Series 12 è uno smartwatch pensato per monitorare la salute, seguire l'attività fisica e rimanere sempre connessi.

Ulteriori dettagli sullo smartwatch

Per il fitness sono disponibili funzioni come Ritmo definito e Zone di frequenza cardiaca, insieme a diversi tipi di allenamento, dalla corsa al trekking fino al rafforzamento muscolare. Non mancano funzioni dedicate alla sicurezza, con rilevamento delle cadute e dei gravi incidenti d'auto e possibilità di contattare automaticamente i soccorsi.

La batteria offre fino a 24 ore di autonomia, mentre 15 minuti di ricarica garantiscono fino a 12 ore di utilizzo normale. La cassa e il display sono progettati per garantire resistenza e durabilità, mentre la connettività permette di gestire messaggi, chiamate, musica, Siri e notifiche.