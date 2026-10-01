0

Minecraft per Nintendo Switch 2 con pacchetto Mash-Up Super Mario è in preordine su Amazon

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Minecraft per Nintendo Switch 2 con il pacchetto Mash-Up Super Mario. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/10/2026
Minecraft per Switch 2
Minecraft
Minecraft
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è possibile preordinare Minecraft per Nintendo Switch 2 con pacchetto Mash-Up Super Mario a 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 27 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco amato sulla console di ultima generazione

Minecraft è un gioco che non ha bisogno di troppe presentazioni ed è tra i titoli più apprezzati in assoluto. Il suo debutto su Nintendo Switch 2 ti permetterà di vivere l'esperienza con una grafica migliorata e il supporto sia al multiplayer online che locale. Inoltre, come anticipato, questa edizione comprende il Pacchetto Mash-Up Super Mario, con diversi contenuti esclusivi e skin dei personaggi.

Minecraft attira 300.000 nuovi giocatori ogni giorno, sebbene siano state vendute già 425 milioni di copie Minecraft attira 300.000 nuovi giocatori ogni giorno, sebbene siano state vendute già 425 milioni di copie

Se sei alla ricerca di un sandbox creativo, questo gioco è perfetto per una console come Nintendo Switch 2. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Minecraft per Nintendo Switch 2 con pacchetto Mash-Up Super Mario è in preordine su Amazon