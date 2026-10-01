Minecraft per Nintendo Switch 2 con pacchetto Mash-Up Super Mario è in preordine su Amazon

Su Amazon è possibile preordinare Minecraft per Nintendo Switch 2 con pacchetto Mash-Up Super Mario a 29,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 27 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco amato sulla console di ultima generazione

Minecraft è un gioco che non ha bisogno di troppe presentazioni ed è tra i titoli più apprezzati in assoluto. Il suo debutto su Nintendo Switch 2 ti permetterà di vivere l'esperienza con una grafica migliorata e il supporto sia al multiplayer online che locale. Inoltre, come anticipato, questa edizione comprende il Pacchetto Mash-Up Super Mario, con diversi contenuti esclusivi e skin dei personaggi.

Se sei alla ricerca di un sandbox creativo, questo gioco è perfetto per una console come Nintendo Switch 2. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.