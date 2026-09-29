La mappa di GTA 6 sarà il doppio di quella di GTA V, nuovi dettagli sul meteo

Game Informer ha pubblicato l'atteso coverage dedicato a GTA 6, parlando delle dimensioni della mappa e del nuovo, sofisticato sistema meteo che troveremo nel gioco.

La mappa di GTA 6 sarà grande il doppio rispetto a quella di GTA V: questa e altre informazioni sono emerse dal ricco coverage che Game Informer ha dedicato al nuovo capitolo della serie targata Rockstar Games. Stando ai dettagli dell'articolo, l'ambientazione di Leonida sarà circa due volte più estesa se confrontata con l'appena citato Grand Theft Auto V e sarà accompagnata da un livello di simulazione inedito, capace di rendere l'esplorazione dello scenario ancora più dinamica e interessante. In tal senso merita chiaramente una menzione il nuovo sistema meteo, disegnato per consegnarci condizioni atmosferiche capaci di variare in maniera significativa da una zona all'altra della mappa e di restituire l'idea di una scala molto ampia. Un vecchio leak sul sequel di L.A. Noire riemerge grazie a GTA 6 Tra gli eventi meteorologici previsti figurerebbero anche tempeste tropicali e uragani, mentre il cielo sarà caratterizzato da nuvole dinamiche di diverse tipologie, capaci di spostarsi progressivamente attraverso l'ambientazione.

Tantissimi animali Rockstar ha confermato che in GTA 6 saranno presenti quasi novanta auto e altri veicoli, ma anche la fauna non sarà da meno grazie alle oltre centosettanta specie animali con cui potremo entrare in contatto durante la campagna. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Nello specifico, l'articolo di Game Informer parla di più di sessanta tipologie di uccelli e circa trenta specie di mammiferi terrestri, oltre a numerosi pesci, rettili e altre creature, citando espressamente lamantini, fenicotteri e pellicani, ma anche squali, balene, razze, tartarughe e meduse. Naturalmente gli sviluppatori non si limiteranno ai numeri, puntando anche e soprattutto sui dettagli: l'aspetto degli animali potrà presentare caratteristiche come iridescenza, bioluminescenza e traslucenza, mentre piume, pelo e pelliccia verranno gestiti attraverso sistemi più sofisticati rispetto al passato.