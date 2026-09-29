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Microsoft annuncia il nuovo obiettivo Mythic, il "Platino" di Xbox ora è disponibile per gli Insider

Xbox introduce gli obiettivi Mythic, nuovi riconoscimenti che premiano i giochi completati al 100%. Disponibili ora per gli Insider, includono anche i titoli già finiti in passato e una scheda profilo rinnovata.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/09/2026
Logo degli obiettivi Mythic di Xbox

Microsoft ha presentato ufficialmente i Mythic Achievement, una nuova tipologia di riconoscimento pensata per celebrare i giochi completati e i traguardi più importanti raggiunti dagli utenti. La funzione è disponibile da oggi per gli Xbox Insider, che possono già provarla in anteprima, in attesa del rollout globale, che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

Confermando le informazioni trapelate in precedenza, questi "obiettivi mitici" rappresentano una sorta di equivalente del Platino del sistema Trofei di PlayStation: si ottengono infatti completando tutti gli achievement originali di un gioco, senza dover necessariamente conquistare quelli aggiunti in seguito tramite DLC o aggiornamenti. Una volta ottenuto lo status Mythic, questo rimane permanentemente associato al titolo ed è evidenziato da una cornice "eroica", così da risaltare immediatamente nella lista.

Microsoft ha inoltre confermato che la nuova funzione si applica retroattivamente ai giochi già completati in passato, inclusi i titoli Xbox 360: ciò significa che potreste ritrovarvi con un badge Mythic già assegnato a giochi di cui avevate ottenuto tutti gli obiettivi anni fa.

Una nuova sezione dedicata ai progressi

In parallelo, è stata introdotta una scheda Gaming completamente rinnovata nel profilo del giocatore, pensata per valorizzare i traguardi raggiunti. Qui è possibile consultare la propria storia di achievement, monitorare i progressi nei giochi recenti e rivedere quelli completati. La stessa scheda è visitabile anche sui profili degli amici, permettendo di vedere quali titoli hanno raggiunto lo status Mythic e quali sfide hanno superato.

Il nuovo profilo Xbox con i badge Mythic
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Per aiutare gli utenti a capire quanto manca al completamento di un gioco, ogni pagina degli obiettivi mostra ora una barra di avanzamento dedicata al Mythic, con la possibilità di filtrare gli achievement necessari. Gli obiettivi relativi a DLC ed espansioni, non richiesti per ottenere lo status "mitico", vengono invece etichettati come "add‑on", così da evitare confusione.

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