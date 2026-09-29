Microsoft annuncia il nuovo obiettivo Mythic, il "Platino" di Xbox ora è disponibile per gli Insider

Microsoft ha presentato ufficialmente i Mythic Achievement , una nuova tipologia di riconoscimento pensata per celebrare i giochi completati e i traguardi più importanti raggiunti dagli utenti. La funzione è disponibile da oggi per gli Xbox Insider, che possono già provarla in anteprima, in attesa del rollout globale, che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.

Una nuova sezione dedicata ai progressi

In parallelo, è stata introdotta una scheda Gaming completamente rinnovata nel profilo del giocatore, pensata per valorizzare i traguardi raggiunti. Qui è possibile consultare la propria storia di achievement, monitorare i progressi nei giochi recenti e rivedere quelli completati. La stessa scheda è visitabile anche sui profili degli amici, permettendo di vedere quali titoli hanno raggiunto lo status Mythic e quali sfide hanno superato.

Il nuovo profilo Xbox con i badge Mythic

Per aiutare gli utenti a capire quanto manca al completamento di un gioco, ogni pagina degli obiettivi mostra ora una barra di avanzamento dedicata al Mythic, con la possibilità di filtrare gli achievement necessari. Gli obiettivi relativi a DLC ed espansioni, non richiesti per ottenere lo status "mitico", vengono invece etichettati come "add‑on", così da evitare confusione.