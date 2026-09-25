GTA 6 su Switch 2? Un ex sviluppatore di Rockstar Games spiega che sarebbe un'esperienza "inferiore"

Mentre Grand Theft Auto 6 si prepara ad arrivare su PS5 e Xbox Series X e S il 19 novembre, non ci sono ancora indicazioni ufficiali su una possibile versione per Nintendo Switch 2 . L'ipotesi di una conversione continua comunque a essere discussa, soprattutto considerando l'evoluzione tecnica della nuova console di Nintendo. A vedere in maniera molto negativa la questione è Jérémy Hartvick, ex sviluppatore di Rockstar Games che ha lavorato a GTA 6 fino al 2020. In un'intervista riservata agli iscritti del canale YouTube Kiwi Talkz , Hartvick ha definito la questione "complicata", sottolineando che una versione per Switch 2 richiederebbe probabilmente diversi compromessi tecnici.

No compromessi

Secondo l'ex sviluppatore, inoltre, ci sarebbe anche una questione commerciale da considerare. "Non credo che abbia nemmeno senso, perché non sono sicuro che il pubblico di GTA 6 sia anche il pubblico di Switch. Se sei un fan di GTA, probabilmente comprerai una console sulla quale il gioco sarà sicuramente disponibile", ha spiegato.

Hartvick ritiene quindi che Rockstar avrebbe pochi motivi per risolvere i compromessi necessari a realizzare una versione specifica per l'hardware di Nintendo. "Ha senso per voi fare di tutto per offrire probabilmente un'esperienza inferiore, perché il gioco non può funzionare esattamente allo stesso modo, quando sapete che chiunque comprerebbe una PS5 per giocarlo? No."

L'ex sviluppatore non considera comunque l'eventualità del tutto assurda. La situazione potrebbe cambiare soprattutto grazie alle tecnologie di cloud gaming e streaming, che permetterebbero di eseguire il gioco su server esterni e trasmettere l'esperienza a dispositivi meno potenti.

Lo stesso Hartvick si è spinto oltre, osservando che, dal punto di vista puramente tecnologico, Rockstar potrebbe persino riuscire a portare GTA 6 su smartphone: "Se ci si mettesse davvero d'impegno, si potrebbe giocare a GTA 6 sul telefono, perché quella tecnologia esiste ed è già stata dimostrata."

Detto questo, Nintendo Switch 2 non rientra tra le piattaforme confermate per GTA 6 e le dichiarazioni di Hartvick rappresentano soltanto il suo punto di vista, non un'indicazione sui piani attuali di Rockstar.