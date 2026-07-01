GTA 6 su Nintendo Switch 2 sembrerebbe sempre più probabile, ma non al lancio

GTA 6 uscirà anche su Nintendo Switch 2? Secondo quanto riportato dal leaker Nash Weedle, la cosa appare sempre più probabile e ci sono stati importanti aggiornamenti rispetto all'ultima volta che se n'è parlato.

In particolare, Nash sostiene che sono stati superati gli ostacoli tecnici che rendevano complicata la conversione, si suppone anche e soprattutto grazie ai coinvolgimento di team di sviluppo specializzati nei porting per Nintendo Switch 2.

Il leaker ha aggiunto che le sue fonti continuano a dirgli che questa versione di GTA 6 non arriverà nel 2026, dunque non sarà disponibile in tempo per il lancio su PS5 e Xbox Series X|S, previsto come sappiamo per il prossimo 19 novembre.

Infine, Nash ha affermato che tutte queste informazioni sarebbero state confermate da altri insider, sebbene ad esempio NateTheHate abbia dichiarato di non aver sentito nulla di un'edizione Switch 2 di GTA 6.