PS5 si aggiorna alla versione 26.04-13.42.00, poche le novità

Se la vostra PlayStation 5 non vi ha ancora notificato la disponibilità dell'aggiornamento, non preoccupatevi: la distribuzione dell'update sta avvenendo in maniera graduale , con l'ormai collaudato rollout diviso per fasi e per regioni.

Non c'è infatti una lista delle novità dell'update, bensì semplicemente la dicitura "Abbiamo migliorato le prestazioni e la stabilità del software di sistema", che identifica di solito gli aggiornamenti di servizio, votati unicamente all'ottimizzazione generale.

Un altro aggiornamento è stato invece evidente

Se è vero che il nuovo aggiornamento di sistema appare fin troppo discreto nelle sue caratteristiche, nei giorni scorsi c'è stato un update che invece è saltato decisamente all'occhio: ci riferiamo alla nuova schermata di avvio e al nuovo logo a tema GTA 6 che hanno invaso PlayStation 5.

Segno evidente di un importante accordo di marketing sottoscritto con Rockstar Games, questa operazione è stata accompagnata da affermazioni in merito al fatto che GTA 6 girerà meglio sulla console Sony.

Oltre a sfruttare le capacità del controller DualSense, infatti, il nuovo capitolo della celebre serie sarà anche ottimizzato per PS5 Pro, il che significa che offrirà un'esperienza visivamente migliore sulla più potente console della casa giapponese.