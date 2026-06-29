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PlayStation punta a lanciare un grosso gioco all'anno che faccia da "pilastro" per PS5

Sony ha chiarito qualcosa delle sue intenzioni sulla produzione software interna o esclusiva per PlayStation, ribadendo la volontà di concentrarsi soprattutto su un singolo grosso gioco all'anno.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/06/2026
La copertina di Ghost of Yotei

Dalla conferenza di Sony con gli azionisti è arrivata la trascrizione della sessione di domande e risposte avvenute fra azienda e investitori, che hanno riferito anche come PlayStation punti a lanciare un grosso gioco "pilastro" all'anno come produzione dei team interni fondamentale per il catalogo della console.

Per quanto riguarda la produzione dei giochi first party di PlayStation Studios e gli accordi con gli altri team per la produzione di esclusive, Sony ha ribadito, come abbiamo visto, l'intenzione di continuare a puntare sui live service, ma anche cercando di offrire una varietà di esperienze, nelle quali sarà fondamentale l'uscita di un singolo grosso gioco tripla A single player all'anno.

Questo sembra sia il piano di Sony per il prossimo periodo, considerando le difficoltà date dai tempi di sviluppo che si sono allungati moltissimi e i costi di produzione enormi: mettere insieme un portfolio di esperienze diversificate che si affianchino a un grosso gioco annuale.

Un pilastro con tanti altri titoli accanto

"Fondamentalmente, la gestione del nostro portafoglio di software first-party deve essere rigorosa e orientata al lungo termine", ha riferito Sony, "Unendo dei solidi team di sviluppo interni a partner esterni in tutto il mondo per trovare il giusto equilibrio tra titoli di punta AAA, investimenti di minore entità, giochi narrativi per giocatore singolo e giochi live service".

"Il nostro portafoglio di giochi live service continua a registrare prestazioni stabili", si legge nel resoconto, il quale riporta anche che "prevediamo di lanciare almeno un titolo di punta all'anno per sostenere la stagione delle festività e l'ecosistema PlayStation".

GTA 6 invade PS5 con nuova schermata di avvio e nuovo logo a tema con il gioco Rockstar Games GTA 6 invade PS5 con nuova schermata di avvio e nuovo logo a tema con il gioco Rockstar Games

L'idea del singolo gioco "tentpole", ovvero che faccia da pilastro per l'intera produzione interna, era già stata riferita in precedenza, e rispecchia in effetti il notevole rallentamento visto nella generazione PS5 per quanto riguarda la produzione di grossi giochi tripla A da parte dei PlayStation Studios.

Tuttavia, accanto a questi dovrebbero comunque trovare spazio altre tipologie di produzioni ed esperienze di gioco: "Intendiamo inoltre continuare a sorprendere i giocatori con titoli inaspettati come Until Dawn 2, fornendo al contempo demo, benchmark e contenuti esclusivi in anteprima ove necessario".

Dalla stessa sessione di domande e risposte è emerso anche che Sony non ha intenzione di vendere PS6 in "perdita significativa", cosa che fa ulteriormente temere per l'alto prezzo della console.

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