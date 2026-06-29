PlayStation punta a lanciare un grosso gioco all'anno che faccia da "pilastro" per PS5

Dalla conferenza di Sony con gli azionisti è arrivata la trascrizione della sessione di domande e risposte avvenute fra azienda e investitori, che hanno riferito anche come PlayStation punti a lanciare un grosso gioco "pilastro" all'anno come produzione dei team interni fondamentale per il catalogo della console.

Per quanto riguarda la produzione dei giochi first party di PlayStation Studios e gli accordi con gli altri team per la produzione di esclusive, Sony ha ribadito, come abbiamo visto, l'intenzione di continuare a puntare sui live service, ma anche cercando di offrire una varietà di esperienze, nelle quali sarà fondamentale l'uscita di un singolo grosso gioco tripla A single player all'anno.

Questo sembra sia il piano di Sony per il prossimo periodo, considerando le difficoltà date dai tempi di sviluppo che si sono allungati moltissimi e i costi di produzione enormi: mettere insieme un portfolio di esperienze diversificate che si affianchino a un grosso gioco annuale.