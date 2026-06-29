Google avverte UE: le nuove regole su Search e Android potrebbero aumentare i rischi per la privacy

Google ha espresso forti preoccupazioni nei confronti delle proposte avanzate dalla Commissione Europea nell'ambito del Digital Markets Act (DMA), sostenendo che le future modifiche richieste per Google Search e Android potrebbero avere conseguenze negative sulla sicurezza informatica e sulla tutela della privacy degli utenti.

Le decisioni definitive dell'Unione Europea sono attese entro il 27 luglio e riguardano due aspetti principali: la condivisione di parte dei dati raccolti dal motore di ricerca con aziende concorrenti e una maggiore apertura del sistema operativo Android ai servizi di intelligenza artificiale sviluppati da terze parti.

Secondo Heather Adkins, vicepresidente della divisione Security Engineering di Google, l'attuazione delle misure così come sono state proposte potrebbe provocare un rapido aumento delle frodi informatiche all'interno dell'Unione Europea.