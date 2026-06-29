Cerchi un nuovo notebook? Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che fa calare il prezzo del notebook Lenovo IdeaPad Slim 3: sconto attivo del 22% per un prezzo totale e finale di 499€ (minimo storico) . Puoi acquistare il notebook direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui in basso: Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook pensato per accompagnare le attività quotidiane, offrendo un equilibrio tra prestazioni, autonomia e praticità. Integra un processore AMD Ryzen 5 , progettato per gestire con fluidità navigazione web, produttività da ufficio, videolezioni e multitasking con diverse applicazioni aperte contemporaneamente.

Ulteriori dettagli sul notebook

Per chi utilizza il portatile durante tutta la giornata, la batteria da 47Wh con tecnologia Rapid Charge Boost permette di lavorare più a lungo e recuperare rapidamente energia quando necessario. Con soli 15 minuti di ricarica è possibile ottenere fino a 2 ore di utilizzo, una soluzione utile per chi ha bisogno di mobilità.

La presenza di 16GB di RAM LPDDR5 garantisce una risposta veloce nelle operazioni quotidiane, dalla gestione dei documenti alla navigazione con molte schede aperte, fino alle videochiamate e alle attività legate allo studio o al lavoro.

Lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD M.2 PCIe 4.0 da 512GB, capace di offrire avvii rapidi del sistema, caricamenti più veloci e spazio sufficiente per file personali, contenuti multimediali e progetti. Il notebook dispone inoltre di un display da 15,6 pollici Full HD anti-glare, pensato per offrire immagini nitide e una visione più confortevole