PlayStation vuole riconquistare gli utenti passati a PC, forse anche con una PS6 portatile

Un passaggio particolarmente interessante della trascrizione pubblicata in queste ore sulla conferenza di Sony agli azionisti riguarda anche la strategia della compagnia per riconquistare gli utenti passati da PlayStation a PC, evidenziando una visione del futuro che potrebbe comprendere anche una possibile PS6 portatile, anche se questa è soprattutto una speculazione.
Quello che viene riferito per certo è la volontà di rilanciare PlayStation anche presso coloro che hanno scelto la via del PC, e questo sembra sia un argomento particolarmente sentito in Sony, che proprio di recente ha rivisto la sua strategia sulla piattaforma Windows decidendo di interrompere la pubblicazione dei grossi giochi single player su PC, continuando solo con quelli live service, proprio per "difendere i confini" della propria console.
Evidentemente, questa sorta di guerra con il PC è un elemento che emerge anche presso gli azionisti, considerando che una delle domande effettuate durante la recente conferenza riguardava proprio "come riconquistare gli utenti PlayStation che sono passati al PC durante il periodo del COVID".
Un approccio diverso per PS6
Sony ha riferito di avere un piano per cercare di riconquistare gli utenti passati al PC e farli tornare su PlayStation, ma questo sembra includere soluzioni diverse, che potrebbero anche comprendere dispositivi che vanno oltre il concetto di console domestica standard.
La risposta pare dall'idea di andare incontro a coloro che preferiscono la postazione da PC con prodotti specifici da parte di Sony: "PlayStation è da tempo fortemente associata all'idea di giocare in salotto. Tuttavia, negli ultimi anni, un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo utilizza monitor personali. In risposta a questa tendenza, stiamo commercializzando periferiche quali monitor e altoparlanti per superare la percezione radicata secondo cui PlayStation è sinonimo di salotto e per ampliare gli scenari di utilizzo".
Questi prodotti marchiati Sony ma per un utilizzo in stile PC rappresenterebbero dunque una sorta di primo avvicinamento agli utenti passati alla piattaforma Windows, ma la compagnia ha in mente un piano più complesso per il futuro.
Si parla anche, in effetti, di PS6: "Per la piattaforma di nuova generazione, piuttosto che limitarci a offrire una semplice alternativa ai PC, puntiamo a fornire un valore aggiunto esclusivo di PlayStation. Ciò include non solo progressi tecnologici, ma anche un'espansione degli stili di utilizzo, consentendo un'esperienza fluida che possa essere vissuta in modo naturale anche al di fuori del salotto".
L'idea è che Sony si riferisca a un approccio modulare per quanto riguarda PS6, che potrebbe comprendere anche una console portatile, o forse un nuovo modello di PlayStation Portal avanzato in grado di trasferire l'esperienza next gen in un contesto portatile.
A questo si aggiunge una non meglio specificata volontà di fornire un "valore aggiunto esclusivo di PlayStation", che verosimilmente sarà rappresentato da un complesso di cose che comprende anche i giochi first party single player di grosso calibro, recentemente tornati ad essere esclusivamente legati a PlayStation. Questi, peraltro, continueranno ad essere lanciati probabilmente al ritmo di uno all'anno, in base sempre ai progetti di Sony.
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