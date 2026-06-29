PlayStation vuole riconquistare gli utenti passati a PC, forse anche con una PS6 portatile

Un passaggio particolarmente interessante della trascrizione pubblicata in queste ore sulla conferenza di Sony agli azionisti riguarda anche la strategia della compagnia per riconquistare gli utenti passati da PlayStation a PC, evidenziando una visione del futuro che potrebbe comprendere anche una possibile PS6 portatile, anche se questa è soprattutto una speculazione.

Quello che viene riferito per certo è la volontà di rilanciare PlayStation anche presso coloro che hanno scelto la via del PC, e questo sembra sia un argomento particolarmente sentito in Sony, che proprio di recente ha rivisto la sua strategia sulla piattaforma Windows decidendo di interrompere la pubblicazione dei grossi giochi single player su PC, continuando solo con quelli live service, proprio per "difendere i confini" della propria console.

Evidentemente, questa sorta di guerra con il PC è un elemento che emerge anche presso gli azionisti, considerando che una delle domande effettuate durante la recente conferenza riguardava proprio "come riconquistare gli utenti PlayStation che sono passati al PC durante il periodo del COVID".