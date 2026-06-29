Slayblade, il roguelite che ti farà rivivere i Beyblade degli anni 2000

Durante lo scorso Steam Next Fest abbiamo avuto modo di provare con mano Slayblade , videogioco sviluppato dallo studio australiano indipendente Henry's House che deve tutto e niente alla lampante e decisamente poco camuffata musa ispiratrice del progetto: Beyblade.

Abbiamo deciso di tagliare l'erba e dalla sera si è arrivati alla notte, durante la quale si sblocca un'attività bonus: una battaglia clandestina contro un rivale dal livello casuale e dal campo di gioco sempre diverso e più o meno pieno di insidie per mettere in difficoltà gli sfidanti (bombe, confini ristretti, ostacoli). Passata la nottata, inizia la giornata successiva e la giostra si ripete.

Esplorando un po' meglio quell'angusto e circolare mondo di gioco in HD-2D abbiamo trovato diversi modi di impiegare il nostro tempo. Si può, infatti, falciare il prato in cambio di valuta ed esperienza, pregare per ottenere aiuti durante gli scontri, comprare nuovi componenti per la trottola al negozio all'angolo o, se gli articoli in vendita non sono di nostro interesse, tentare la fortuna con il gashapon.

Slayblade è, come la gran parte dei videogiochi dell'ultimo decennio, un roguelite in cui bisogna scalare i ranghi e dimostrare di essere il miglior lanciatore di trottole in circolazione. La sezione di prova ci ha spinto al suo interno senza darci troppe informazioni oltre all'obiettivo: ottenere abbastanza soldi per iscriversi al torneo che si sarebbe svolto da lì a qualche giorno.

Per ora non abbiamo visto troppa varietà (tralasciando quelle piccole variazioni date dalle battaglie clandestine), complice anche il fatto che la demo si conclude prima dell'accesso al torneo, ma non è di certo per le differenze di scenario che il gioco cattura (e manco poco).

Alla base del videogioco di Henry's House, ovviamente, si trovano le battaglie . Quelle regolamentari si svolgono in un'arena circolare all'interno della quale di tanto in tanto emergono dei potenziamenti che, se raccolti, sono in grado di attivare i tratti distintivi delle trottole in campo. Queste sono composte da tre componenti : punta, corpo e testa.

Questioni di fisica

Il tratto distintivo di Slayblade è senz'altro il sistema di controllo della trottola. Perché sì, siamo noi a controllarla: non è questione di fortuna; non siamo spettatori inermi. Attraverso regole fisiche che vanno oltre il mio raggio di competenza, il giocatore è chiamato a spostare sullo schermo un puntatore al quale è "attaccata" la trottola che, come se stessimo trascinando una biglia legata a un elastico, risponde di conseguenza alla portata del movimento e all'inerzia in maniera molto verosimile e naturale.

Controllare la trottola diverte abbastanza da tenere incollati allo schermo

Controllare la trottola diventa soprattutto una questione di tecnica più che di abilità speciali e migliorie, il che rende ogni sfida avvincente quel tanto che basta da spingerti a fare un'altra battaglia, poi un'altra e poi un'altra ancora, trascinandoti in quel tunnel scavato con maestria da battaglie a volte brevissime, che si consumano in pochi secondi e che hanno il potenziale di far passare ore incollati davanti allo schermo senza accorgersene.