Google licenzia uno sviluppatore che ha creato un tool open source di successo dedicato a Workspace

Il progetto ha riscosso un successo immediato. In pochi giorni è diventato uno degli argomenti più discussi su Hacker News, ha raccolto migliaia di stelle su GitHub e ha iniziato a essere utilizzato da un numero elevato di sviluppatori interessati a semplificare l'interazione con i servizi della piattaforma .

Secondo il suo resoconto, sarebbe stato licenziato dopo aver realizzato gws , uno strumento open source a riga di comando pensato per facilitare l'utilizzo delle API di Google Workspace.

Justin Poehnelt , ex componente del team Developer Relations dedicato a Google Workspace, ha raccontato una vicenda che ha rapidamente attirato l'attenzione della comunità degli sviluppatori.

Un elemento che ha alimentato ulteriormente le discussioni riguarda la tempistica degli eventi . Il licenziamento sarebbe infatti avvenuto appena due giorni dopo la presentazione della CLI ufficiale sviluppata da Google.

Secondo quanto riportato, questa soluzione avrebbe creato un'infrastruttura ritenuta particolarmente rilevante, andando oltre i percorsi ufficiali attraverso cui Google preferisce gestire l'integrazione con applicazioni e servizi di terze parti.

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La CLI consentiva di gestire da un'unica interfaccia strumenti come Drive, Gmail, Calendar e altre API di Workspace , offrendo un accesso più diretto anche agli agenti automatizzati.

La posizione di Google in merito alla questione

Prima dell'interruzione del rapporto di lavoro, Poehnelt sarebbe stato contattato dal reparto legale dell'azienda, che gli avrebbe chiesto chiarimenti sull'utilizzo del logo e dei colori associati al marchio Google presenti nei repository GitHub del progetto.

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L'ex dipendente ha spiegato di aver inserito un chiaro avviso che identificava il software come prodotto non ufficiale. Inoltre, ha precisato che il logo Google compariva automaticamente nei repository appartenenti all'organizzazione GitHub di Google Workspace, impostazione sulla quale non aveva alcuna possibilità di intervenire.

Google, almeno finora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Nel frattempo, il caso ha acceso un ampio confronto tra sviluppatori, osservatori del settore e opinione pubblica.