Instagram lavora a nuove funzioni per dare agli utenti più controllo sull’algoritmo e su cosa visualizzare

Instagram sta valutando nuovi strumenti per permettere agli utenti di modificare più facilmente il funzionamento del proprio feed. Le novità riguardano la funzione chiamata "Your Algorithm", pensata per offrire maggiore controllo sui contenuti consigliati dalla piattaforma.

A parlarne è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, che ha mostrato alcune possibili evoluzioni della funzione attraverso un recente intervento. L'obiettivo dell'azienda sarebbe trasformare questo strumento da una semplice impostazione a un elemento più integrato nell'esperienza quotidiana degli utenti sul social network.

La funzione "Your Algorithm" è stata introdotta lo scorso anno e consente agli utenti di specificare gli argomenti che desiderano visualizzare più spesso oppure quelli che preferirebbero ridurre.