Instagram lavora a nuove funzioni per dare agli utenti più controllo sull’algoritmo e su cosa visualizzare

Instagram sta valutando nuovi strumenti per permettere agli utenti di modificare più facilmente il funzionamento del proprio feed. Le novità riguardano la funzione chiamata "Your Algorithm", pensata per offrire maggiore controllo sui contenuti consigliati dalla piattaforma.
A parlarne è stato Adam Mosseri, responsabile di Instagram, che ha mostrato alcune possibili evoluzioni della funzione attraverso un recente intervento. L'obiettivo dell'azienda sarebbe trasformare questo strumento da una semplice impostazione a un elemento più integrato nell'esperienza quotidiana degli utenti sul social network.
La funzione "Your Algorithm" è stata introdotta lo scorso anno e consente agli utenti di specificare gli argomenti che desiderano visualizzare più spesso oppure quelli che preferirebbero ridurre.
Ulteriori dettagli sulle nuove funzioni per personalizzare l'algoritmo di Instagram
Tra gli esempi mostrati da Mosseri compare una modalità in cui, scorrendo verso il basso nel feed principale, potrebbe apparire il menu dedicato alle preferenze dell'algoritmo. Un'altra ipotesi riguarda i Reel: effettuando uno scorrimento verso l'alto, potrebbe comparire una schermata simile per modificare rapidamente le proprie preferenze sui contenuti video.
Instagram sta inoltre testando la possibilità di aggiungere pulsanti direttamente sotto ogni Reel, così da permettere agli utenti di indicare se desiderano ricevere più contenuti simili oppure se preferiscono ridurre quel tipo di suggerimenti.
Mosseri ha sottolineato che queste funzioni si trovano in fasi diverse di sviluppo: alcune sono in già in prova mentre altre potrebbero anche non arrivare mai.
Come hanno reagito gli utenti a queste nuove funzioni per l'algoritmo di Instagram?
Le reazioni degli utenti al post di Mosseri hanno però evidenziato una richiesta molto chiara. Molti commenti chiedono infatti una gestione ancora più semplice del feed, con particolare attenzione alla possibilità di vedere maggiormente i contenuti pubblicati dalle persone che già si seguono.
Il dibattito mostra una delle principali sfide delle piattaforme social moderne: trovare un equilibrio tra suggerimenti personalizzati generati dagli algoritmi e il desiderio degli utenti di mantenere maggiore controllo sulle proprie esperienze online.
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